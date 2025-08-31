به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جلسه وبیناری پروژه مهر با تأکید بر اهمیت پروژه مهر بهعنوان فرصتی محدود برای آمادهسازی مدارس، خواستار پیگیری جدی ثبتنام کامل دانشآموزان و نظارت دقیق بر آمادگی مدارس استان برای بازگشایی شد.
وی عنوان کرد: از مجموع چهارهزار و ۶۴۷ مدرسه استان، تاکنون سه هزار و ۵۹۱ مدرسه مورد بازدید قرار گرفته و این بازدیدها همچنان ادامه دارد تا با اطمینان از آمادهبودن زیرساختها، شرایط بازگشایی مدارس به بهترین شکل فراهم شود.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با اشاره به اهمیت انسجام ساختاری کارگروههای هفتگانه پروژه مهر، افزود: هماهنگی میان این کارگروهها در برنامهریزی، اجرا و نظارت بر روند پیشرفت پروژه، عاملی تعیینکننده در موفقیت این طرح است.
سهرابی همچنین به مانور بازگشایی مدارس که قرار است ۱۵ شهریور در سطح استان برگزار شود اشاره کرد و گفت: مدارس استان باید همانند یک مهر هماهنگ و منسجم، آمادگی کامل برای آغاز سال تحصیلی جدید را داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت رصد دقیق روند ثبتنام دانشآموزان در مقاطع مختلف تحصیلی استان، خواستار تلاش مضاعف مدیران مناطق و شهرستانها شد تا همه دانشآموزان پیش از آغاز سال تحصیلی ثبتنام شوند.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، افزود: نظارت مستمر و افزایش دقت در اجرای تمامی ابعاد پروژه مهر، مهمترین اولویت آموزشوپرورش لرستان در هفتههای پیشرو است تا زمینهای امن و مناسب برای بازگشایی مدارس فراهم شود.
