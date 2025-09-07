به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسرائیل هیوم اعتراف کرد که الگوهای آب و هوایی آمریکا و اروپا بیانگر آن هستند که ماه‌های اکتبر و نوامبر و چه بسا دسامبر کمترین میزان بارش در اراضی اشغالی رخ خواهد داد به طوری که میانگین بارش در مناطق شمالی و مرکزی تا ۸۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. این رقم در مناطق جنوبی نیز تا ۷۰ درصد کم می‌شود.

بر اساس این گزارش، برآوردها حاکی از آن است که درجه حرارت هوا طی دوره سپتامبر تا نوامبر افزایش پیدا می‌کند و این بدان معنی است که روزهای گرم و خشک بیشتری در انتظار رژیم صهیونیستی خواهد بود.

کارشناسان آب و هوا هشدار داده‌اند که تداوم این اوضاع می‌تواند به تشدید خشکسالی مزمن بیانجامد و منابع طبیعی را تهدید کند. همچنین در سایه این اوضاع آتش سوزی‌های بیشتری در جنگل‌های اراضی اشغالی به ویژه با وزش بادهای پاییزی رخ خواهد داد.

این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به تازگی با انتشار ویدئویی مدعی موفقیت‌های تل آویو در تأمین منابع آبی در اراضی اشغالی و مقابله با خشکسالی شده بود و برای ایران که از لحاظ جایگاه آبی در شرایط مناسب‌تری نسبت به این رژیم قرار دارد نسخه می‌پیچید.