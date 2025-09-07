روزنامه عبری: امکان نامزدی مجدد «نتانیاهو» در انتخابات وجود دارد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، روزنامه اسرائیل هیوم با انتشار گزارشی نوشت، طرح‌های کابینه نتانیاهو برای اشغال نظامی نوار غزه ده‌ها میلیارد شکل هزینه خواهد داشت؛ این در حالی است که اقتصاد رژیم صهیونیستی در بخش‌های تجاری گسترده با چالش و رکود شدید رو به رو است.

در این گزارش آمده است، ساکنان اراضی اشغالی باید هزینه‌های این اقدامات کابینه نتانیاهو را از طریق مالیات‌های جدید بپردازند. اعمال فشار نظامی بر حماس باعث نخواهد شد اسرای صهیونیست آزاد شوند همان طور که طی ۲ سال گذشته باعث نشده است.

اسرائیل هیوم اضافه کرد، به نظر می‌رسد نتانیاهو به دنبال یک درگیری شخصی و انتقام جویانه است. او ممکن است دیگر کارت‌های کافی برای ورود به انتخابات جدید بعد از گذشت ۲ سال از جنگ خونین و شکست سیاسی روز افزون نداشته باشد. همین مسأله سؤالات زیادی را در خصوص آینده سیاسی وی و امکان نامزدی در انتخابات جدید مطرح می‌کند.