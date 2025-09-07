به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، روی کیز خبرنگار شبکه ۱۱ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که امارات یک پیام هشدار آمیز طی روزهای گذشته به تل آویو مخابره کرده مبنی بر اینکه الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی خط قرمز محسوب می‌شود و در این صورت، امارات ممکن است از توافقنامه عادی سازی روابط خارج شود.

در این گزارش آمده است که امارات مواضع خود را در این خصوص با عربستان هماهنگ کرده است. محمد بن زاید رئیس امارات طی روزهای گذشته با محمد بن سلمان ولی عهد عربستان در ریاض دیدار کرده است. در این دیدار تاکید شد که الحاق کرانه باختری باعث فروپاشی روابط با تل آویو خواهد شد.

یک منبع در خاندان پادشاهی عربستان نیز گفت که این اقدام مسیر عادی سازی روابط میان ریاض و تل آویو را می‌بندد.