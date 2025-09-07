  1. بین الملل
احتمال دیدار ترامپ و جین‌پینگ در حاشیه اجلاس «اپِک» در کره جنوبی

رئیس جمهور آمریکا قصد دارد تا در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا- پاسیفیک(اپک) در کره جنوبی، با همتای چینی‌اش دیدار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قصد دارد تا در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک، با شی جین‌پینگ، همتای چینی خود دیدار کند.

به گفته منابع سی‌ان‌ان، تدارک چنین دیداری مورد بحث قرار گرفته اما هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است. کاخ سفید در گفتگو به این شبکه تلویزیونی تایید کرد که سفر ترامپ به کره جنوبی محتمل است و هدف از این سفر مذاکرات درباره همکاری در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، انرژی و دفاعی خواهد بود.

اجلاس «اپک» به ریاست کره جنوبی، ۳۱ اکتبر تا اول نوامبر در گیونگجو برگزار خواهد شد. سی‌ان‌ان همچنین گزارش کرده است که سفر ترامپ به کره جنوبی می‌تواند برای او فرصت دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی را فراهم آورد.

«لی جائه میونگ» رئیس جمهور کره جنوبی هفته گذشته ترامپ را به این اجلاس دعوت کرد و گفت که این پلتفرم می‌تواند مکانی برای مذاکرات با رهبر کره شمالی باشد.

