تراشه سازی TSMC در چین به سرنوشت سامسونگ دچار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تنها چند روز قبل آمریکا همین امتیاز را برای تراشه سازان کره جنوبی در چین لغو کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که نمی خواهد چین از مزایای فناوری پیشرفته آمریکا بهره گیرد، تحریم های صادراتی را که به نظرش در دوران دولت بایدن بیش از حد تسهیل شده بودند، دوباره مورد بازبینی قرار داده است.

TSMC بزرگترین پیمانکار تراشه سازی جهان، در کنار SK Hynix و سامسونگ که رقیب یکدیگر نیز هستند، تاکنون از معافیت هایی در مقابل محدودیت های فزاینده دولت آمریکا بر صادرات کالاهای مرتبط با تراشه به چین، معاف بودند.

طبق گفته TSMC، امتیاز موسوم به «وضعیت کاربر نهایی تأیید شده» تا ۳۱ دسامبر پایان می‌یابد. این بدان معناست که ارسال تجهیزات ساخت تراشه آمریکایی به کارخانه آن‌ها در نانجینگ چین پس از این تاریخ نیازمند مجوزهای صادراتی از آمریکا خواهد بود.

این کارخانه تراشه‌های ۱۶ نانومتری و دیگر تراشه‌های با فناوری قدیمی تر تولید می‌کند و پیشرفته‌ترین نیمه‌رساناهای TSMC در آنجا تولید نمی شوند. TSMC در گزارش سالانه سال گذشته خود اعلام کرده بود حدود ۲.۴ درصد از درآمد کل شرکت از کارخانه نانجینگ تامین می شود.

تراشه ساز تایوانی اعلام کرده مشغول ارزیابی وضعیت و برقراری ارتباط با دولت آمریکا است و تاکید کرد که همچنان متعهد به تضمین عملیات بدون وقفه کارخانه TSMC در نانجینگ باقی می‌ماند.

وزارت امور اقتصادی تایوان نیز اعلام کرد که به حفظ ارتباط نزدیک با آمریکا و TSMC ادامه خواهد داد تا تحولات را رصد کند و کمک‌های لازم را ارائه دهد.

وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد تصمیم دارند مجوز های درخواستی را تایید کند تا به شرکت های خارجی اجازه دهد در واحدهای فعلی شان در چین فعالیت کنند اما اجازه گسترش ظرفیت یا ارتقای فناوری را نمی دهد.