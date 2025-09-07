به گزارش خبرنگار مهر، پس از آن که علیرضا بیرانوند دروازه بان شماره یک تیم ملی و تراکتور تبریز با محرومیت چهار ماهه مواجه شد، تراکتوری ها تلاش برای جذب یک دروازه بان جدید را آغاز کردند تا به عنوان مدافع عنوان قهرمانی چارچوب خود را محکم کنند.

این باشگاه اعلام کرد که «مارکو یوهانسون» دروازه‌بان سوئدی صبح امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور) برای انجام مذاکرات تکمیلی و شرکت در تست‌های پزشکی وارد تبریز شده است.

با حضور این دروازه بان این احتمال مطرح می شود که آیا علیرضا بیرانوند در پایان محرومیتش از جمع تبریزی ها جدا خواهد شد و به تیم دیگری خواهد رفت یا همچنان در تراکتور خواهد ماند و بازهم پیراهن شماره یک را برتن خواهد کرد.