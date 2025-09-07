  1. استانها
  2. یزد
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

پیش‌بینی آسمانی صاف و گرمای پایدار در یزد

پیش‌بینی آسمانی صاف و گرمای پایدار در یزد

یزد- بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز، استان یزد شاهد جوی پایدار، آسمانی صاف و گرمای محسوس در بیشتر مناطق خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق داده‌های هواشناسی، امروز یکشنبه در سراسر استان یزد آسمان کاملاً صاف و گرمای هوای تابستانی پیش‌بینی شده است، از همین رو وزش باد خفیف از سمت شمال غربی با سرعت حدود ۴ کیلومتر بر ساعت گزارش شده و هیچ‌گونه ناپایداری جوی تا صبح دوشنبه انتظار نمی‌رود.

بر همین اساس در مناطق شمالی استان هوای خنک‌تر، آسمان صاف، وزش باد ملایم شبانه و در مناطق جنوبی استان گرمای شدید در طول روز، کاهش دما در شب، بدون ناپایداری خاص و در مناطق شرقی استان آسمان صاف، دمای متوسط، احتمال گردوغبار محلی در عصر پیش‌بینی می‌شود.

برای مناطق غربی استان هوای معتدل، وزش باد غربی بدون تغییرات جوی محسوس و برای مرکز استان (شهر یزد) گرمای محسوس در روز، آسمان کاملاً صاف، کیفیت هوا پایین برای گروه‌های حساس دور از انتظار نخواهد بود.

پیش بینی می‌شود سردترین نقطه استان مناطق شمالی یزد با دمای حدود ۲۴ درجه سانتی‌گراد در ساعات اولیه صبح و گرم‌ترین نقطه استان جنوب استان با دمای حدود ۴٠ درجه سانتی‌گراد در ظهر و دمای فعلی شهر یزد حدود ٣٠ درجه سانتی‌گراد در ساعت ۷ صبح گزارش شده است.

کد خبر 6582050

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها