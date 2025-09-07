به گزارش خبرگزاری مهر، طبق داده‌های هواشناسی، امروز یکشنبه در سراسر استان یزد آسمان کاملاً صاف و گرمای هوای تابستانی پیش‌بینی شده است، از همین رو وزش باد خفیف از سمت شمال غربی با سرعت حدود ۴ کیلومتر بر ساعت گزارش شده و هیچ‌گونه ناپایداری جوی تا صبح دوشنبه انتظار نمی‌رود.

بر همین اساس در مناطق شمالی استان هوای خنک‌تر، آسمان صاف، وزش باد ملایم شبانه و در مناطق جنوبی استان گرمای شدید در طول روز، کاهش دما در شب، بدون ناپایداری خاص و در مناطق شرقی استان آسمان صاف، دمای متوسط، احتمال گردوغبار محلی در عصر پیش‌بینی می‌شود.

برای مناطق غربی استان هوای معتدل، وزش باد غربی بدون تغییرات جوی محسوس و برای مرکز استان (شهر یزد) گرمای محسوس در روز، آسمان کاملاً صاف، کیفیت هوا پایین برای گروه‌های حساس دور از انتظار نخواهد بود.

پیش بینی می‌شود سردترین نقطه استان مناطق شمالی یزد با دمای حدود ۲۴ درجه سانتی‌گراد در ساعات اولیه صبح و گرم‌ترین نقطه استان جنوب استان با دمای حدود ۴٠ درجه سانتی‌گراد در ظهر و دمای فعلی شهر یزد حدود ٣٠ درجه سانتی‌گراد در ساعت ۷ صبح گزارش شده است.