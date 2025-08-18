  1. استانها
  2. یزد
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۰۷

پیش بینی آسمانی صاف و گرمای تابستانی در یزد

یزد-بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد امروز دوشنبه، استان یزد تحت تأثیر سامانه پرفشار جنب‌حاره‌ای قرار دارد که موجب پایداری کامل جو، آسمانی صاف و افزایش محسوس دما شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، امروز دوشنبه در سراسر استان یزد جوی پایدار حاکم است و آسمان عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و هیچ‌گونه بارندگی در سطح استان انتظار نمی‌رود.

همچنین وزش باد ملایم در برخی مناطق شمالی و غربی گزارش شده و کیفیت هوا در مرکز استان در سطح متوسط قرار دارد.

برهمین اساس دمای فعلی شهر یزد حدود ٣٢ درجه سانتی‌گراد و بیشترین دمای امروز در مناطق مرکزی و شرقی استان تا ۴١ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای امروز مناطق شمالی و ارتفاعات غربی تا حدود ٢١ درجه سانتی‌گراد پیش بینی می‌شود.

همچنین براساس همین پیش بینی در مناطق شمالی استان صاف با وزش باد ملایم به همراه شب‌های خنک و کاهش نسبی دما و در مناطق جنوبی هوایی گرم و خشک به همراه افزایش دما در ظهر، شب‌ها نسبتاً خنک و در مناطق شرقی آسمانی کاملاً صاف و بیشترین تنش گرمایی و خشکی هوا گزارش می‌شود.

در غرب آسمانی صاف تا کمی ابری به همراه هوای معتدل‌تر، وزش باد و کاهش دما در شب و برای مرکز (شهر یزد) آسمانی صاف به همراه گرمای شدید در روز، کاهش نسبی در شب، بدون بارندگی پیش بینی می‌شود.

