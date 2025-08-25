جوی پایدار و گرمای تابستانه در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز دوشنبه ٣ شهریور ۱۴۰۴، استان یزد شاهد جوی پایدار، آسمانی صاف و در برخی مناطق افزایش محسوس دما در برخی مناطق خواهد بود. همچنین سردترین نقطه استان شمال استان یزد با حداقل دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد و گرم‌ترین نقطه استان جنوب یزد با حداکثر دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

بر همین اساس در مناطق شمالی استان هوای خنک‌تر با آسمان صاف و وزش باد شبانه ملایم، دمای شبانه در برخی نقاط به ۲۳ درجه می‌رسد و در جنوب استان گرمای شدید در طول روز با دمایی تا ۴۰ درجه، کاهش نسبی دما در شب، بدون ناپایداری جوی و برای شرق استان آسمان صاف، دمای متوسط، احتمال گردوغبار محلی در ساعات عصر پیش‌بینی می‌شود. برای مناطق غرب استان هوای معتدل، وزش باد غربی، بدون تغییرات جوی محسوس و برای مرکز استان (شهر یزد) گرمای محسوس در روز، آسمان کاملاً صاف، کیفیت هوا پایین برای گروه‌های حساس خواهد بود.

باتوجه به گرمای شدید در مناطق جنوبی و کیفیت پایین هوا در مرکز استان، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های تنفسی از فعالیت‌های طولانی در فضای باز خودداری کنند و مصرف آب کافی و استفاده از پوشش مناسب برای مقابله با گرما ضروری است.