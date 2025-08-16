به گزارش خبرگزاری مهر، طبق نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز در سراسر استان یزد آسمان صاف و آفتابی خواهد بود و در برخی نقاط وزش باد ملایم تا متوسط با جهت غالب شرقی تا جنوب شرقی در برخی ساعات روز رخ خواهد داد.
همچنین خنکترین منطقه استان امروز، شهرستان تفت با دمای ۲۳ درجه سانتیگراد خواهد بود و گرمترین نقطه نیز شهرستان بافق در شرق استان با دمای ۴١ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است و دمای فعلی شهر یزد ۲۹ درجه سانتیگراد و دمای محسوس نیز ۳۱ درجه گزارش شده است.
بر همین اساس پیشبینی میشود در مناطق شمالی استان حداقل دما ۲۶ درجه و حداکثر دما ۳۸ درجه و با آسمانی صاف و گرمای روزانه و در جنوب استان و مناطقی چون مهریز و خاتم حداقل دما ٢۴ درجه و حداکثر ٣٩ درجه و در مناطق شرقی همچون بافق حداقل دما ٢٧ درجه و حداکثر ۴١ درجه با آسمانی صاف خواهد بود.
برای مناطق غربی استان حداقل دمای ۲۳ درجه و حداکثر دمای ۳۷ درجه و با آسمانی صاف و خنک و برای مرکز (شهر یزد) حداقل دمای شبانه ۲۷ درجه و حداکثر ۳۹ درجه با آسمانی آفتابی و گرمای تابستانی دور از انتظار نخواهد بود.
تا صبح روز یکشنبه در استان یزد وزش باد خفیف از سمت جنوب شرقی در ساعات شب پیشبینی میشود و هیچگونه بارندگی یا ناپایداری جوی در سطح استان انتظار نمیرود.
