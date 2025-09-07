افزایش ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان از عصر امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام هواشناسی هرمزگان، ساعات صبح امروز جوی آرام حاکم خواهد بود و در سواحل وجزایر مه رقیق صبحگاهی مورد انتظار است.

در ساعات بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان، محدوده تنگه هرمز و پاره‌ای سواحل رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود.

توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

دریا طی ساعات صبح آرام و در بعدازظهر محدوده دریایی استان به ویژه جزایر خلیج فارس با افزایش بادهای جنوب غربی، متلاطم خواهد شد.

توصیه می‌شود شناورهای سبک از تردد دریایی در بعدازظهر خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها صورت پذیرد.

لازم به ذکر است طی روز دوشنبه افزایش بادهای جنوب شرقی در دریای عمان و شرق تنگه هرمز و افزایش بادهای شمال غربی در خلیج فارس، سبب تلاطم دریا خواهد شد و روز سه شنبه بر میزان سرعت بادهای جنوب شرقی افزوده خواهد شد.