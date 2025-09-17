پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، مورخ چهارشنبه بیست وششم شهریور ماه ۱۴۰۴ از ساعات صبح امروز جوی آرام و ساعات بعدازظهر، افزایش بادهای جنوب غربی برروی مناطق دریایی استان پیش بینی می‌شود.

امروز در ساعات صبح مه رقیق صبحگاهی پدیده غالب در سواحل وجزایر خواهد بود و در پاره‌ای نقاط سبب کاهش موقتی دید افقی نیز خواهد شد.

در ساعات بعد ازظهر و اوایل شب افزایش بادهای جنوب غربی سبب تلاطم دریا می‌شود ودر ارتفاعات استان رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن مسیل‌ها محتمل خواهد بود.

توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات اجتناب گردد.

در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

دریا طی ساعات صبح آرام و در بعدازظهر در محدوده دریایی استان به ویژه تنگه هرمز با افزایش بادهای جنوب غربی، متلاطم پیش بینی می‌شود.

توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها به ویژه شناورهای سبک، صیادی وتفریحی صورت پذیرد.

روز پنجشنبه شرایط جوی و دریایی آرامی حاکم خواهد بود واز روز جمعه تا اوایل هفته آینده افزایش بادهای جنوب شرقی در دریای عمان و تنگه هرمز مورد انتظار است.

به لحاظ دمایی تا فردا پنجشنبه افزایش دمای بیشینه دراستان پیش بینی می‌شود و از روز جمعه ضمن افزایش رطوبت منطقه، کاهش نسبی دما مورد انتظار است.