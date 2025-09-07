به گزارش خبرنگار مهر، رحمت رحمت نژاد صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: با پیگیری‌ها، رایزنی‌ها و بازاریابی‌های انجام شده، موفق به جذب محموله جدید شن و ماسه به میزان ماهانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن شده‌اند.

وی افزود: این محموله در واگن‌های لبه کوتاه از ایستگاه راه‌آهن کوهین بارگیری و در ایستگاه راه‌آهن رشت تخلیه خواهد شد. تاکنون سه پارت از این محموله به میزان ۲۰۰۰ تن حمل شده و روند اعزام و تخلیه آن طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت.

رحمت‌نژاد با تأکید بر اهمیت توسعه حمل‌ونقل ریلی بیان کرد: اجرای این نوع برنامه‌ها نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری شبکه ریلی و تسهیل حمل کالا دارد و ما تلاش داریم با زمانبندی مناسب و اعمال تعرفه‌های مقرون به صرفه، روند حمل شن و ماسه را به صورت سالانه تا ۱۵۰ هزار تن توسعه دهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات گام مهمی در جهت تقویت حمل‌ونقل ریلی در منطقه شمال کشور و افزایش کارآمدی شبکه ریلی است.