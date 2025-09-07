  1. استانها
  مازندران
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۱۸

برداشت غیرمجاز از رودخانه‌ها عامل تشدید سیلاب‌ها است

قائمشهر - مدیر منابع آب قائمشهر، سوادکوه و سوادکوه شمالی با هشدار نسبت به پیامدهای برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها آن را عامل تشدید سیلاب‌ها بیان کرد.

مهران احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار نسبت به پیامدهای برداشت غیرمجاز شن و ماسه از رودخانه‌ها گفت: این اقدام علاوه بر تخریب بستر و کناره‌ها، خطر وقوع سیلاب را افزایش می‌دهد و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ضرورت صیانت از رودخانه‌ها اظهار کرد: برداشت شن و ماسه بدون مجوز، تخلف آشکار و جرم محسوب می‌شود و متخلفان پس از شناسایی با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

وی افزود: تیم‌های گشت و بازرسی منابع آب به‌طور مستمر و نامحسوس در حال پایش هستند و علاوه بر توقیف ماشین‌آلات در محل، مستندات تصویری تخلفات برای پیگیری قضائی ثبت و ارسال می‌شود.

مدیر منابع آب قائمشهر و سوادکوه شمالی از انسداد مسیرهای دسترسی غیرمجاز به رودخانه‌ها خبر داد و گفت: در روزهای اخیر چندین مسیر دسترسی در منطقه منگل بسته شد و همچنین چهار راه ورودی به بستر رودخانه تلار که توسط سودجویان ایجاد شده بود مسدود گردید.

احمدی تصریح کرد: در یکی از موارد اخیر، یک دستگاه کمپرسی متخلف در محدوده روستای نبی‌آباد توقیف و پرونده آن به دستگاه قضائی تحویل داده شد.

وی از شهروندان خواست برای حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از خسارات احتمالی سیلاب، در صورت مشاهده برداشت‌های غیرمجاز یا تصرف بستر رودخانه‌ها، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۹۱۰۰ اطلاع دهند.

