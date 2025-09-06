خط ریلی رشت - آستارا؛ تاکنون ۷۰ کیلومتر از مسیر آزادسازی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران پروژه ریلی رشت - آستارا را بخش حیاتی و حلقه مفقوده کریدور بین‌المللی حمل و نقل شمال به جنوب عنوان کرد و گفت: این خط ریلی نقش بسیار مهم و کلیدی در اتصال ترانزیتی ایران به منطقه قفقاز، روسیه و مناطق اسکاندیناوی و اروپا دارد.

وی افزود: هر هفته بیش از سه کیلومتر از مسیر ریلی رشت - آستارا تملک شده و آزادسازی می‌شود. تاکنون ۷۰ کیلومتر از خط ریلی رشت -آستارا به عنوان حلقه نهایی کریدور بین‌المللی شمال - جنوب تملک شده است و این عملیات با قدرت همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با تاکید بر اینکه دولت، وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با جدیت و حساسیت ویژه‌ای این طرح را دنبال کرده و اجرایی می‌کند، تصریح کرد: پیش بینی می‌شود ظرف ۲ تا سه ماه آینده شرکت پیمانکار مورد نظر این پروژه مهم اقتصادی کشور و منطقه را زیر عملیات اجرایی ببرد.

ذاکری گفت: شرکت پیمانکاری مزبور اکنون در حال نمونه برداری و گمانه زنی‌ها برای انجام آزمایشات ژئوتکنیکی زمین و نیز بررسی‌های علمی و فنی زیرسازی خط ریلی است که امیدواریم با اتمام تملک کامل این مسیر، فاز اجرایی آن به زودی و بلافاصله شروع شود.

وی با اشاره به سفر اخیر خود به کشورهای روسیه و بلاروس، محور اصلی مذاکرات صورت گرفته با مقامات راه آهن این ۲ کشور را تمرکز بر اجرا و اتمام کریدور شمال- جنوب به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های ریلی کشور و منطقه عنوان کرد و افزود: طرف‌های مقابل نیز به دلیل شرایط جدید منطقه و جنگ اوکراین به شدت علاقمند به بهره برداری از این خط ریلی هستند.

ذاکری ادامه داد: با توجه به شرایط موجود منطقه و حوزه قفقاز، ارتباطات ریلی و باری روسیه و بلاروس جز از طریق کریدور شمال - جنوب ممکن نیست و تنها از این طریق است که آنها می‌توانند به دریاهای آزاد راه پیدا کنند که با توجه به تهدیدات امنیت دریایی مسیر ایران بهترین و امن‌ترین مسیر به شمار می‌رود.

وی مذاکرات با طرف‌های روسی برای فعال سازی کریدور شمال جنوب را بسیار مفید و مؤثر دانست و گفت: حلقه مفقوده این مسیر خط ریلی رشت - آستارا است که باید تلاش شود در سریع‌ترین زمان ممکن این مسیر به بهره برداری رسیده و از منافع سرشار اقتصادی آن ایران اسلامی استفاده کند.

مدیرعامل راه آهن بیان کرد: مقامات روسی به شدت علاقمند به انتقال بار از طریق ایران به مرز هرات را دارند و طرف‌های بلاروس نیز مشتاق انتقال محصولات کشاورزی به خصوص غلات به مرز پاکستان هستند که با اتمام خط ریلی رشت - آستارا این امکان محقق می‌شود.