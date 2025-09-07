  1. دین و اندیشه
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

زبان معنا در تمدن اسلامی ایرانی با واکاوی در هنر و معماری

زبان معنا در تمدن اسلامی ایرانی با واکاوی در هنر و معماری

نشست «هنر و معماری، زبان معنا در تمدن اسلامی ایرانی» در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی مبانی ایران‌شناختی پیشرفت با موضوع «هنر و معماری، زبان معنا در تمدن اسلامی ایرانی» برگزار می‌شود.
در این نشست، محمود گلابچی استاد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و حسن بلخاری استاد دانشگاه تهران و عضو اندیشکده فرهنگ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سخنرانان اصلی گفتگو خواهند داشت.

دبیر این نشست تخصصی را شهریار نیازی دانشیار دانشگاه تهران و دبیر اندیشکده فرهنگ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عهده دارد. در این نشست علاوه بر حضور اساتید و اعضای اندیشکده فرهنگ، کارشناسان، اعضای اندیشکده‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اساتید دانشگاه و علاقه‌مندان به این حوزه نیز حضور دارند.

این نشست روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ به صورت حضوری در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود. علاقه مندانی که قصد دارند از طریق فضای مجازی در این نشست شرکت کنند می‌توانند از طریق سایت theory.olgou.ir از محتوای نشست بهره مند شوند . شرکت در این نشست برای عموم با هماهنگی دبیرخانهنشست‌ها آزاد است.

سیده فاطمه سادات کیایی

