یک شرکت بزرگ صنعتی در دانشگاه تهران مستقر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، نشست هیئت امنای مرکز توسعه رهبران کسب و کار استاد فضلی، یک‌شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، با حضور ریاست دانشگاه تهران، هیئت‌رئیسه و دانشکدگان مدیریت و اعضای هیئت‌مدیره گروه صنعتی گلرنگ برگزار شد.

محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در این نشست گفت: اینکه یک مجموعه صنعتی دانشکدگان مدیریت را انتخاب کرده و بسیاری از استادان دانشکدگان مدیریت با این شرکت همکاری دارند، از هوشمندی مدیران این شرکت است.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه ارتباط دانشکدگان مدیریت با یک شرکت‌های قدرتمند ملی می‌تواند فواید متقابلی داشته باشد، افزود: دانش‌آموختگان و استادان دانشگاه در همکاری با این شرکت‌ها می‌توانند به ارائه الگویی موفق برای تبادل دانش و تجربه کمک کند.

وی در ادامه اظهار داشت: طبیعی است که شرکت‌های بزرگ هم از توانمندی دانشمندان حوزه مدیریت منتفع می‌شوند و مرکزی مثل مرکز کسب و کار، به محلی برای رسیدن به رویاهای دانشجویان تبدیل می‌شود.

امید تاکید کرد: دانشکدگان مدیریت در توسعه این فضا کوشش خواهند کرد و امیدوارم این موضوع به کل فضای دانشگاه هم توسعه یابد و این‌گونه مراکز، باعث خواهد شد که استادان آنچه به دانشجویان آموزش می‌دهند را در عمل هم نشان دهند.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه دانشگاه در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوراعلام کرده است که دانشگاه در همه زمینه‌ها به خصوص در حوزه هوش مصنوعی، می‌تواند با همه سازمان‌ها و نهادها همکاری کند، افزود: مجموعه‌های صنعتی هم مثل دولت، می‌توانند از همه حوزه‌های دانشگاه بهره‌مند شود که به نوعی به موفقیت بیشتر این مراکز کمک خواهد کرد.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به نیت خیر و دیدگاه مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ، گفت: انتظار می‌رود خود ساختمان و دوره ساخت آن هم الگو شود و کار طبق برنامه پیش برود و این ساختمان هم به لحاظ مفهومی و هم کیفیت بنا، سبز بودن، هماهنگی با ساختمان و مدیریت سبز، با سرعت عمل بالا به نتیجه برسد و به یک ساختمان الگو تبدیل شود.