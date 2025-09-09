اوحدی: موضوع اصلی مسکن ایثارگران حل زمین آنها است

سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لاشهای دولت برای حل مسکن ایثارگران، گفت: تقریباً در ۱۳ سفر استانی که در طول یک سال گذشته به آنجا سفر داشتم اولویت اول مسکن ایثارگران و اولویت بعدی موضوع اشتغال بوده است.
وی افزود: در سفری که اخیراً به استان اصفهان داشتیم بیش از ۸۰ درصد موضوع زمین و مسکن ایثارگران حل شده بود.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با بیان آنکه موضوع اصلی مسکن ایثارگران حل زمین آنها است، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم با کمک همه دستگاهها مشکل مسکن ایثارگران را حل کنیم، چون موضوع زمین و مسکن مسئله فرابخشی است. وام آن را بایستی بانکها تأمین کنند، آمادهسازیها را شهرداریها و وزارت مسکن و شهرسازی انجام دهند؛ در عین حال اگر مبانی قانونی یا تعارضاتی وجود داشته باشد سایر دستگاهها از جمله استانداریها باید همکاری کنند، لذا امیدواریم با همکاری دستگاههای مختلف گامهای جدی را در سال دوم دولت چهاردهم در این خصوص برداریم.
اوحدی در پاسخ به سوالی در خصوص آنکه آیا برای جامعه ایثارگری ما در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی نیز مسکن در نظر گرفتهاید، گفت: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران یک حقوقی را برای این جامعه مترتب دانسته است لذا خانوادههای شهدای عزیز این جنگ تحمیلی و جانبازانی در کمیسیون مربوط شرایط جانبازی آنان احراز شود، حتماً مشمول قانون واقع خواهند شد.
