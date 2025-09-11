سید حمید پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامههای دولت برای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۵، گفت: بر اساس بررسیهای انجام شده در سازمان برنامه و بودجه، چارهای به جز توجه به مصالح ملی وجود ندارد. منابع محدود کشور باید به گونهای صرف شود که در شرایط فعلی گرهای از مشکلات مردم باز کند یا منجر به توسعه شود.
در حال بررسی ادغام سازمانهای موازی هستیم
وی افزود: دولت مدیون هیچ ردیفی نیست که آن را تا ابد ادامه دهد، بلکه با دقت بررسی میکند که هر سازمانی چه وظایفی دارد و چگونه میتواند مشکلات مردم را حل کند. بنابراین، در حال بررسی ادغام سازمانهایی هستیم که کارهای موازی انجام میدهند. همچنین به دنبال حذف یا کاهش ردیفهایی هستیم که در شرایط فعلی اولویت کمتری دارند.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: هدف ما حذف فرآیندهایی است که باعث رسوب منابع مالی محدود دولت میشوند، به این معنا که اگر قرار است پول برای خرید خدمت یا کالا صرف شود، به جای پراکندگی و اتلاف منابع در بخشهای مختلف که مانند یخی آب شود تا به ذی نفع نهایی برسد، ساز و کارهایی در نظر گرفتیم تا این پول به ذینفع نهایی برسد و دیگر نیاز نیست به سازمانهای متعدد یا صدها نفر به صورت واسطه اعتبار داده شود، لذا اینها اولویتهایی است که برای بودجه سال آینده در نظر گرفتیم.
کلیات بودجه سال آینده از هم اکنون آماده است
پورمحمدی با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۵، تصریح کرد: تبصرههای بودجه سال آینده و جداول کلان آن در ستاد بودجه سازمان برنامه تهیه شده است، اما منتظر هستیم تصمیمات نهایی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آئیننامه داخلی مجلس اتخاذ شود تا در صورت تصویب تغییرات، ما خود را منطبق با قانون جدید کنیم و بودجه مطابق با قانون جدید تنظیم شود. در صورتی هم که تغییری صورت نگیرد، کلیات بودجه سال آینده از هم اکنون آماده است و به سرعت پیش نویس را به دولت آورده و به مجلس تقدیم میکنیم.
نظرات کارشناسی خود در خصوص تک نرخی شدن ارز را رسانهای نمیکنم
رئیس سازمان برنامه بودجه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر وجود چند دستگی نظرات در تیم اقتصادی دولت برای تک نرخی شدن ارز اظهار کرد: بنده نظرات کارشناسی خود را در رسانهها مطرح نمیکنم. طبیعتاً در جلسات کمیسیون اقتصاد دولت، شورای اقتصاد و در ستاد هماهنگی همه نظرات به آنجا میآید، برآیند نهایی که جمعبندی دولت است، مشخص میشود و بنده آن را اعلام خواهم کرد.
