پاداش پایان خدمت بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور به شرح زیر قرائت شد"

تذکر محمدرضا احمدی نماینده رشت و ۳۹ نماینده دیگر به رئیس جمهور و وزیر بهداشت درباره لزوم رسیدگی به وضعیت نابسامان و نوبت‌های طولانی اتاق عمل در بیمارستان‌های دولتی.

تذکر تعدادی از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی درباره پرداخت مطالبات گندم‌کاران

تذکر جمعی از نمایندگان به وزیر بهداشت درباره ضرورت جلوگیری از کاهش ظرفیت غیرقانونی رشته‌های پزشکی و اجرای کامل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و ۷۲ نماینده دیگر به وزیر بهداشت درباره لزوم دستور پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۴۰۳ دانشگاه علوم پزشکی

تذکر علی اکبر علیزاده نماینده دامغان و ۴۰ نماینده دیگر به وزیر راه و شهرسازی درباره لزوم بازنگری در حذف متقاضیان مجردی که در سامانه مسکن ملی ثبت نام کرده‌اند.

تذکر نادرقلی ابراهیمی نماینده اراک و ۵۰ نماینده دیگر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره لزوم بازنگری در واگذاری شرکت هپکو

تذکر جمعی از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر بهداشت درباره ضرورت رسیدگی به رفع مشکل کمبود و گرانی دارو

تذکر احمد مرادی نماینده بندرعباس و ۴۸ نماینده دیگر به وزیر صمت درباره لزوم تسریع در صدور مجوز واردات خودرو برای جانبازان

تذکر سیدابوالحسن مصطفوی نماینده رزن به وزیر نفت درباره لزوم تأمین سوخت ماشین آلات و تجهیزات کشاورزان

تذکر علی شیرین زاد نماینده کرج و ۳۳ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره لزوم پاسخگویی در خصوص علت حل نشدن چالش‌های متعدد سامانه نانینو و ارائه گزارش کار از بانک سپه و نحوه تسهیلات دهی به نانوایان کشور

تذکر علی خضریان نماینده تهران و ۵۲ نماینده دیگر به وزیر راه و شهرسازی درباره لزوم پاسخگویی درباره علت گرانی عوارض آزادراهی، عدم اجرای بهسازی آزادراه‌ها و عدم خدمات دهی مناسب و در شأن مردم در توقفگاه‌ها

تذکر یاسر عربی نماینده دامغان و ۳۱ نماینده دیگر به وزیر راه و شهرسازی درباره ضرورت برگزاری نشست ستاد مراکز لجستیک کشور

تذکر سیدمحمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر و ۴۳ نماینده دیگر به وزیر جهاد کشاورزی درباره لزوم افزایش قیمت خرید گندم به میزان تورم