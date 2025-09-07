به گزارش خبرگزاری مهر، کیارش بیرانوند در حاشیه کارگاه آموزشی طبخ آبزیان، اظهار داشت: استان لرستان به دلیل شرایط جوی مناسب، یکی از استان‌های پیشرو در حوزه آبزی‌پروری کشور است.

وی گفت: در حال حاضر سالانه بیش از ۴۲ هزار تن انواع آبزیان در استان تولید می‌شود و لرستان رتبه نخست تولید ماهیان سردابی و همچنین رتبه نخست تولید بچه‌ماهی سردابی کشور را در اختیار دارد.

مدیرکل شیلات لرستان، افزود: حدود ۲۰ هزار نفر در لرستان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در صنعت آبزی‌پروری مشغول فعالیت هستند. علاوه بر این، حدود ۲۰ هزار تن ظرفیت جدید در قالب مجتمع‌های پرورش ماهی در دست‌ساخت و اجرا است که طی سال‌های آینده به چرخه تولید استان افزوده خواهد شد.

بیرانوند با اشاره به تغییرات سرانه مصرف ماهی در لرستان، گفت: سرانه مصرف ماهی در استان حدود چهار کیلوگرم بود؛ اما با اجرای برنامه‌های ترویجی و آموزشی این میزان به بیش از ۹ کیلوگرم رسیده است.

وی افزود: سرانه مصرف ماهی در کشور ۱۴.۷ کیلوگرم و میانگین جهانی حدود ۲۱ کیلوگرم است.

مدیرکل شیلات لرستان، تصریح کرد: کاهش فاصله مصرف ماهی و ارتقای سرانه مصرف، یکی از مهم‌ترین اهداف ما است.

بیرانوند با بیان اینکه آموزش بانوان در این زمینه نقش کلیدی دارد، تصریح کرد: سالانه بیش از هزار و پانصد نفر از بانوان لرستان آموزش‌های لازم در زمینه طبخ و مصرف آبزیان را دریافت می‌کنند.

وی افزود: ازآنجاکه ذائقه‌های غذایی مردم متفاوت است، تلاش کرده‌ایم با استفاده از مربیان توانمند در سطح استان، روش‌های متنوع طبخ را به بانوان آموزش دهیم تا مصرف ماهی در بین خانوارها افزایش یابد.

مدیرکل شیلات لرستان با تأکید بر ارزش تغذیه‌ای آبزیان، افزود: مصرف ماهی به دلیل دارابودن امگا ۳ و دیگر مواد مفید، نقش مؤثری در پیشگیری از بسیاری بیماری‌ها دارد؛ بنابراین، ارتقای فرهنگ مصرف ماهی علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی، به‌سلامت جامعه نیز کمک خواهد کرد.