خبر خوش برای بیماران پیوند؛ داروها درب منزل تحویل خواهد شد

مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره وضعیت داروهای پیوند گفت: خوشبختانه در حال حاضر کمبودی در این بخش گزارش نشده است، اما گاهی مشکلاتی ایجاد میشود که بیشتر به دلیل مسائل ارزی کشور است. داروهای پیوند عمدتاً از اروپا تهیه میشوند و انتقال ارز به این کشورها دشواریهای خاص خود را دارد که از عوارض تحریمهاست، امیدواریم این موضوع مدیریت شود. تمام تلاش ما این است که دارو به موقع به دست بیماران برسد.
وی افزود: در حال حاضر کمبود خاصی وجود ندارد، اما در توزیع مشکلاتی مشاهده میشود؛ به این معنا که بیماران گاهی برای دریافت دارو مجبور میشوند به داروخانههای مختلف مراجعه کنند. برای رفع این مسئله برنامهای با معاونت درمان وزارتخانه در حال پیگیری است تا داروها یا در نزدیکترین داروخانه به محل سکونت بیماران عرضه شود یا بهصورت رایگان به درب منزل آنان تحویل داده شود. هزینه دارو بر عهده بیمار یا بیمه خواهد بود و هزینه حمل تا منزل رایگان است.
توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانهها
رئیس سازمان غذا و دارو در مورد واکسن آنفلوآنزا نیز گفت: تأمین عمده واکسنهای آنفلوآنزا از طریق داروخانهها انجام میشود و مردم میتوانند با مراجعه آن را تهیه کنند. تعداد محدودی واکسن نیز برای بیماران پرخطر اختصاص یافته است که معاونت بهداشت تعیین میکند کدام بیماران در اولویت هستند و این سهمیه پس از تحویل به معاونت بهداشت بر اساس نیاز بیماران پرخطر تقسیمبندی خواهد شد و در حال حاضر سهمیه هنوز تحویل معاونت بهداشتی نشده است.
