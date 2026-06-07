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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

۳۰۰۰ داروخانه طرف قرارداد بیمه تکمیلی در خدمت ایثارگران

۳۰۰۰ داروخانه طرف قرارداد بیمه تکمیلی در خدمت ایثارگران

مشاور معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: ایثارگران می‌توانند علاوه بر مراجعه به ۳۰۰۰ داروخانه طرف قرارداد بیمه تکمیلی، نسبت به دریافت و تهیه داروهای خاص اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، سید حمیدرضا متقی افزود: گفت: ایثارگران می‌توانند علاوه بر مراجعه به ۳۰۰۰ داروخانه طرف قرارداد بیمه تکمیلی، نسبت به دریافت و تهیه داروهای خاص از طریق داروخانه سیزده آبان و هلال احمر اقدام کنند.

وی ادامه داد: نمایندگان بیمه نیز در این مراکز حضور دارند و ایثارگران پس از تأیید، می‌توانند داروهای مورد نیاز خود را دریافت کنند. چنانچه ایثارگری در زمینه تهیه دارو با مشکل خاصی مواجه شود، می‌تواند از طریق تماس با شماره ۸۸۹۳۵۸۷۵ موضوع را با کارشناسان این اداره‌کل در میان بگذارد و پیگیری لازم را انجام دهد.

کد مطلب 6852684

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