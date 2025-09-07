دانشگاه امیرکبیر میزبان ۷۲ استاد و دانشمند از ۳۶ کشور جهان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سروش در حاشیه دهمین نشست تبادل علم و فناوری و کارگاه بینالمللی همتایابی ۲۰۲۵ «استپ» که امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: این نشست با هدف توسعه ارتباطات بینالمللی برگزار شده است. در این چارچوب حدود ۷۲ نفر از اساتید و دانشمندان از ۳۶ کشور به دعوت بنیاد مصطفی به ایران آمدهاند و دانشگاه امیرکبیر نیز از این فرصت استفاده کرده که میزبان این میهمانان باشد.
وی افزود: روز گذشته یک جلسه مشورتی با این اساتید داشتیم و امروز نیز پس از مراسم افتتاحیه، میهمانان به تناسب تخصص و رشته در گروههایی تقسیم میشوند تا با استادان همتای خود از نظر تخصص جلساتی مشترک داشته باشند. در این نشستها دانشجویان و حتی دانشآموزان نیز شرکت میکنند.
سرپرست دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه هدف اصلی این برنامه ایجاد ارتباطات و اتصالات علمی است، تصریح کرد: دانشگاه امیرکبیر تعداد زیادی دانشجوی بینالمللی دارد، مقالات مشترکی با استادان خارج از کشور منتشر کرده و پژوهشهای بینالمللی در حال اجرا دارد. به طور کلی، بر اساس سیاستهایی که دولت تعیین کرده، هدف ما گسترش این فعالیتها در زمینه آموزش و پژوهش است.
وی تأکید کرد: این نشستها بهترین فرصت برای معرفی ظرفیتهای علمی کشور به دانشمندان خارجی است، چرا که آنان ضمن آشنایی با فرهنگ، امکانات و سطح علمی ایران و دانشگاه امیرکبیر، درک بهتری از جایگاه این دانشگاه پیدا میکنند.
سروش درباره حوزههای علمی مدنظر برای همکاری مشترک علمی، اظهار کرد: اساتیدی که به ایران آمدهاند بیشتر در رشتههای مهندسی شیمی، علوم مرتبط با سلامت، مهندسی پزشکی و علوم شیمی فعالیت دارند و برنامهریزیها در این حوزهها دنبال خواهد شد.
وی در مورد جایزه مصطفی گفت: این بنیاد هوشمندانه تاسیس شده و به تدریج در جامعه علمی در حال نهادینه شدن است. امیدوارم در آینده از نظر اشتهار و تعداد داوطلبین به سطح جایزه نوبل برسد.
