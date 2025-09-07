خوشحالم با «کبوتر کاغذی» کودکان را با امام زمان (عج) آشنا کردم

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «کبوتر کاغذی» با میزبانی انتشارات کتاب جمکران و با حضور لیلا مدرس‌پور نویسنده اثر، حامد جلالی منتقد ادبیات داستانی و نمایشی، و مجری و کارشناس برنامه علی باباجانی، برگزار شد.

در ابتدای این نشست، لیلا مدرس‌پور کتاب «کبوتر کاغذی» را اولین اثر جدی خود معرفی کرد و هدف اصلی خود را از نگارش این کتاب، پرداختن به موضوع مهدویت و آشنایی کودکان با امام زمان (عج) عنوان کرد. او همچنین توضیح داد ایده اولیه این رمان صدصفحه‌ای، سال‌ها پیش در صحن مسجد مقدس جمکران و با مشاهده نامه‌ها و عریضه‌هایی که زائران برای امام زمان (عج) می‌نوشتند، به ذهنش خطور کرده است.

در ادامه، حامد جلالی به نقد کتاب پرداخت و آن را از منظر اصول داستان‌نویسی و به‌ویژه الگوی «سفر قهرمان»، بررسی کرد. او ضمن اشاره به اینکه کتاب «کبوتر کاغذی» از نظر فنی و محتوایی دارای اشکالاتی است، دلیل اصلی نقدهای خود را دغدغه برای ارتقا کیفیت آثار در حوزه ادبیات دینی عنوان کرد.

به اعتقاد حامد جلالی، شخصیت اصلی داستان (نامه)، سفری را آغاز می‌کند که به‌جای رفتن به سمت مقصد، موانع و چالش‌هایی در مسیر بازگشت برای او ایجاد می‌شود. این مسئله با الگوی جهانی سفر قهرمان که در آن موانع در راه رسیدن به هدف قرار دارند، در تضاد است. وی همچنین با انتقاد از مفهوم انفعال در داستان، بیان کرد داستان به‌جای ترویج تلاش و حرکت برای رسیدن به امام زمان (عج)، صرفاً بر دعا و نیت قلبی تأکید می‌کند که این امر ممکن است پیام نامناسبی برای کودکان و نوجوانان داشته باشد.

در بخش دیگری از این نشست، علی باباجانی مجری برنامه به مشکلات تصویرسازی اشاره کرد و گفت تناسب میان تصاویر و متن در کتاب دیده نمی‌شود و تصاویر بیشتر به سبک غربی و غیرایرانی هستند. همچنین، انتقاداتی در مورد ویراستاری و عدم استفاده از کلمات مناسب برای گروه سنی مخاطب مطرح شد.

در ادامه، لیلا مدرس‌پور با قدردانی از نقدها، این جلسه را فرصتی برای یادگیری دانست. او افزود: هدف من آشنا کردن کودکان با نام امام زمان (عج) بوده و از اینکه این توفیق را پیدا کرده‌ام، خوشحال هستم.

در بخش پایانی نشست، نوجوانان حاضر نیز نظرات خود را درباره کتاب بیان کردند. برخی از آن‌ها از فضای فانتزی و روایت متفاوت داستان ابراز رضایت داشتند و برخی نیز به نکات تصویری و فضاسازی اشاره کردند.