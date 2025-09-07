  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

درآمد حاصل از فروش اموال مازاد پیام‌نور برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام

درآمد حاصل از فروش اموال مازاد پیام‌نور برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام

بیرجند- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد دانشگاه پیام‌نور بیرجند برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام این دانشگاه در استان هزینه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان پیش از ظهر یکشبه در حاشیه نشست وبیناری کارگروه ملی مولد سازی اظهار داشت: در نشست کارگروه ملی مولدسازی که به صورت وبیناری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، موضوع اموال غیر منقول مازاد دانشگاه پیام‌نور بیرجند مطرح و فرایند اقدامات انجام شده در راستای ارزش‌افزایی، تغییر کاربری و اخذ اسناد تک‌برگی تشریح شد.

وی افزود: بر اساس مصوبات این کارگروه و هماهنگی با دبیرخانه ملی و استانی، مقرر شد درآمد حاصل از فروش این اموال در مسیر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دانشگاه پیام‌نور استان هزینه شود.

ارزش‌آفرینی؛ موتور محرک توسعه اقتصادی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه مولدسازی دارایی‌ها گفت: ارزش‌آفرینی در اقتصاد امروز بر مبنای خلق ارزش و افزایش بهره‌وری دارایی‌ها تعریف می‌شود و این نگاه می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی استان باشد.

ذاکریان تصریح کرد: اهرم‌سازی دارایی‌های دولتی موجب می‌شود تا از این ظرفیت‌ها برای ایجاد ثبات و بهبود رشد اقتصادی استفاده شود.

وی ادامه داد: بسیاری از دارایی‌ها در گذشته به صورت پارک‌شده و متوقف مانده‌اند که فعال‌سازی آنها و حرکت به سمت مولدسازی، نوعی ترغیب به خصوصی‌سازی و افزایش بهره‌وری در اقتصاد محسوب می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی یادآور شد: بر اساس استانداردهای حسابداری، دارایی مولد دارایی‌ای است که امکان ایجاد بازده تجاری دارد و برای ایجاد جریان‌های نقدی مثبت متناسب با ریسک و بهره‌وری تعریف می‌شود.

ذاکریان تأکید کرد: استفاده بهینه از ظرفیت‌های راکد و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌تواند ثبات اقتصاد را تقویت کرده و زمینه رشد پایدار را فراهم کند.

کد خبر 6582468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها