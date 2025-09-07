به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان پیش از ظهر یکشبه در حاشیه نشست وبیناری کارگروه ملی مولد سازی اظهار داشت: در نشست کارگروه ملی مولدسازی که به صورت وبیناری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، موضوع اموال غیر منقول مازاد دانشگاه پیام‌نور بیرجند مطرح و فرایند اقدامات انجام شده در راستای ارزش‌افزایی، تغییر کاربری و اخذ اسناد تک‌برگی تشریح شد.

وی افزود: بر اساس مصوبات این کارگروه و هماهنگی با دبیرخانه ملی و استانی، مقرر شد درآمد حاصل از فروش این اموال در مسیر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دانشگاه پیام‌نور استان هزینه شود.

ارزش‌آفرینی؛ موتور محرک توسعه اقتصادی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه مولدسازی دارایی‌ها گفت: ارزش‌آفرینی در اقتصاد امروز بر مبنای خلق ارزش و افزایش بهره‌وری دارایی‌ها تعریف می‌شود و این نگاه می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی استان باشد.

ذاکریان تصریح کرد: اهرم‌سازی دارایی‌های دولتی موجب می‌شود تا از این ظرفیت‌ها برای ایجاد ثبات و بهبود رشد اقتصادی استفاده شود.

وی ادامه داد: بسیاری از دارایی‌ها در گذشته به صورت پارک‌شده و متوقف مانده‌اند که فعال‌سازی آنها و حرکت به سمت مولدسازی، نوعی ترغیب به خصوصی‌سازی و افزایش بهره‌وری در اقتصاد محسوب می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی یادآور شد: بر اساس استانداردهای حسابداری، دارایی مولد دارایی‌ای است که امکان ایجاد بازده تجاری دارد و برای ایجاد جریان‌های نقدی مثبت متناسب با ریسک و بهره‌وری تعریف می‌شود.

ذاکریان تأکید کرد: استفاده بهینه از ظرفیت‌های راکد و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌تواند ثبات اقتصاد را تقویت کرده و زمینه رشد پایدار را فراهم کند.