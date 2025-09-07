طرح ویژه نظارتیِ بازگشایی مدارس در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا پیروی منش اظهار کرد: طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس برای برخورد با متخلفان از ۱۵ شهریور در هرمزگان آغاز شد.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان هرمزگان گفت: بازرسی و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات اولویت دار برای جلوگیری از هرگونه کمبود یا افزایش غیرمنطقی قیمت و بروز تخلفات احتمالی از سوی واحدهای تولیدی و توزیعی و رسیدگی سریع به شکایتها و گزارشهای مردمی انجام میشود.
عبدالرضا پیروی منش افزود: ۴۰ تیم بازرسی تا ۱۵ مهر بر بازار و نحوه فروش ملزومات دانش آموزی از مراکز، فروشگاهها و بازارهای عرضه و فروش کیف، کفش، لوازمالتحریر و پوشاک فرم مدارس، بازرسی نموده و با تخلفات احتمالی برخورد خواهند کرد.
وی نظارت بر میزان سود خرده فروشان و عمده فروشان، نصب برچسب قیمت، صدور فاکتور فروش و نظارت ویژه بر نرخهای تعیین شده را از جمله مهمترین اهداف این طرح اعلام کرد.
عبدالرضا پیروی منش در ادامه افزود: مردم میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ به واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات این سازمان در سراسر استان اطلاع و پیگیر شکایت خود باشند.
نظر شما