شناسایی ۱۰ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کردعلیوند در سخنانی، اظهار داشت: استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی در دریافت گزارش‌ها و همچنین هماهنگی با نیروهای منابع طبیعی و انتظامی در واکنش سریع به متخلفان از ویژگی‌های بارز یگان حفاظت اراضی کشاورزی لرستان در برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز است.

وی بیان کرد: خارج‌شدن اراضی مرغوب کشاورزی از چرخه تولید، زیانی است که به‌سهولت قابل‌جبران نیست، بنابراین حفظ و حراست از اراضی کشاورزی مهم‌ترین رسالت و وظیفه است که مستلزم به‌کارگیری همه امکانات موجود و تعامل با سایر دستگاه‌ها است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: گشت‌های یگان حفاظت امور اراضی در سطح استان لرستان فعال هستند و با گشت مستمر و باهدف جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز از طریق سامانه ۱۳۱ و یا با مراجعه به نشانی https://cms.laoi.ir تخلف تغییر کاربری را ثبت و پیگیری کنند.

کرد علیوند، ادامه داد: در هفته گذشته ۱۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستان‌های خرم‌آباد، دورود، کوهدشت، بروجرد و الیگودرز توسط کارشناسان یگان حفاظت امور اراضی شناسایی و متوقف شده است.