۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

شناسایی ۱۰ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در لرستان

خرم‌آباد - مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از شناسایی ۱۰ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این استان طی هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کردعلیوند در سخنانی، اظهار داشت: استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی در دریافت گزارش‌ها و همچنین هماهنگی با نیروهای منابع طبیعی و انتظامی در واکنش سریع به متخلفان از ویژگی‌های بارز یگان حفاظت اراضی کشاورزی لرستان در برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز است.

وی بیان کرد: خارج‌شدن اراضی مرغوب کشاورزی از چرخه تولید، زیانی است که به‌سهولت قابل‌جبران نیست، بنابراین حفظ و حراست از اراضی کشاورزی مهم‌ترین رسالت و وظیفه است که مستلزم به‌کارگیری همه امکانات موجود و تعامل با سایر دستگاه‌ها است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: گشت‌های یگان حفاظت امور اراضی در سطح استان لرستان فعال هستند و با گشت مستمر و باهدف جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز از طریق سامانه ۱۳۱ و یا با مراجعه به نشانی https://cms.laoi.ir تخلف تغییر کاربری را ثبت و پیگیری کنند.

کرد علیوند، ادامه داد: در هفته گذشته ۱۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستان‌های خرم‌آباد، دورود، کوهدشت، بروجرد و الیگودرز توسط کارشناسان یگان حفاظت امور اراضی شناسایی و متوقف شده است.

