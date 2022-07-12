مهدی وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش کاراته‌بازان همدانی اظهار داشت: در مرحله سوم سومین دوره مسابقات کاراته وان انتخابی تیم ملی که در زنجان برگزار شد، کاراته‌کاران استان همدان موفق به کسب ۲ مدال طلا و یک برنز شدند.

وی افزود: در این مسابقات در بخش پسران ابوالفضل سلیمانی در وزن منفی ۴۵ کیلوگرم رده‌سنی نونهالان موفق به کسب نشان طلا شد.

رئیس هیئت کاراته استان همدان با اشاره به درخشش بانوان کاراته‌کار گفت: در بخش بانوان مائده زارعی در وزن منفی ۵۹ کیلوگرم رده‌سنی جوانان موفق به کسی طلا شد.

وفایی خاطرنشان کرد: یلدا نقی‌بیرانوند در وزن منفی ۴۸ کیلوگرم رده‌سنی جوانان مدال برنز را بر گردن آویخت.

وی با بیان کاراته استان همدان در مسیر پیشرفت قرار گرفته است، بیان کرد: این مسابقات به منزله انتخابی تیم ملی بوده و نفرات برتر مدال‌آور این مسابقات در اردوی تیم ملی برای انتخابات نفرات اصلی اعزامی به مسابقات جهانی قونیه ترکیه حضور خواهند داشت.

رئیس هیئت کاراته استان همدان عنوان کرد: به دنبال این هستیم همدان به یکی از قطب‌های اصلی کاراته کشور تبدیل شود.