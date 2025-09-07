به گزارش خبرنگار مهر، مصیب نظری ظهر یکشنبه در نشست با رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به مشکلات ساختاری و نابرابری‌های خدماتی در شهر، خواستار ورود جدی، ساختاری و حمایتی قوه قضائیه در حل مسائل شهری و اجتماعی شد.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات استان هرمزگان ریشه‌ای و ساختاری است، گفت: با اهتمام و پیگیری‌های رئیس کل دادگستری هرمزگان، شاهد اتفاقات مهمی مانند الزام شرکت‌های بزرگ به پرداخت مالیات در هرمزگان بوده‌ایم که اقدامی زیربنایی و ماندگار است. اما این نهضت باید ادامه‌دار باشد.

نابرابری در زیرساخت‌های درمانی مردم بندرعباس را مجبور به سفر می‌کند

وی یکی از مشکلات اساسی را حوزه درمان دانست و گفت: مردم بندرعباس برای انجام یک عمل ساده، مجبورند به شیراز بروند؛ آن‌هم با هزینه‌های سنگین و خطرات مسیر ما می‌خواهیم اگر در بشاگرد کسی از درمان ناامید شد، حداقل بتواند در بندرعباس متوقف شود، نه اینکه مجبور به خروج از استان باشد.

نظری تأکید کرد: تأمین آمبولانس و زیرساخت‌های درمانی ضروری است. در بندرعباس، گاهی تا ۵۰ دقیقه طول می‌کشد تا آمبولانس برسد که این تأخیر در برخی موارد باعث فوت بیماران شده است.

عضو شورای شهر بندرعباس به پیشرفت‌های اخیر در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: همکاری‌های مؤثر باعث شد دانش‌آموزان هرمزگانی به رتبه‌های برتر کنکور دست یابند. در حوزه درمان هم باید همین اتفاق بیفتد. این یک مطالبه جدی مردم است.

مدیریت شهری نیازمند حمایت قضائی برای مقابله با تخلفات ریشه‌دار است

نظری با تأکید بر اینکه برخی تخلفات شهری ریشه‌دار و دارای مقاومت‌های اجتماعی‌اند، اظهار کرد: برخی تخلفات در شهرداری طوری ریشه دوانده‌اند که اگر در کنار شهردار نوبانی موشک سجیل هم قرار دهیم، باز هم برخی مسائل قابل حل نیستند مگر با حمایت و ورود قاطع دستگاه قضا؛ گاهی برای درمان نیاز به جراحی دردناک داریم، وگرنه سرطان شهر ما را از پا می‌اندازد.

ورود شهرداری به وظایف سایر دستگاه‌ها و فشار مضاعف بر مدیریت شهری

وی با گلایه از نبود همراهی برخی نهادها، افزود: شهرداری بندرعباس گاهی مجبور است وظایف دستگاه‌های دیگر را انجام دهد. مثلاً نظافت خورها بر عهده آب منطقه‌ای است اما شهرداری با هزینه خود این کار را انجام می‌دهد و در نتیجه در بخش‌های دیگر دچار کسری بودجه می‌شود از این رو این رویه باید اصلاح شود.

صنایع بزرگ؛ بی‌تفاوت نسبت به مشکلات شهری بندرعباس

نظری با اشاره به سکونت حدود ۳۰ درصد جمعیت استان در بندرعباس گفت: با این‌همه، صنایع بزرگ هیچ نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های شهری ندارند و مراجعات شورا برای مطالبه‌گری نیز غالباً بی‌نتیجه می‌ماند.

تخلفات برخی ادارات؛ دغدغه‌ای جدی برای مدیریت شهری

عضو شورای شهر بندرعباس به یکی از مشکلات جدی اشاره کرد و گفت: برخی ادارات خودسرانه و بدون هماهنگی با مدیریت شهری اقدام به ساخت‌وساز یا درآمدزایی می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه، ساخت‌وساز توسط سازمان زندان‌ها در بلوار علی‌بن‌ابی‌طالب یا سایر تخلفات مشابه، از حوزه نظارت شهرداری خارج شده و باعث نابسامانی در مدیریت شهر می‌شود. ما نیازمند مدیریت یکپارچه شهری با پشتیبانی قانونی هستیم.

وی در پایان تأکید کرد: از دستگاه قضا انتظار داریم در کنار شورا و شهرداری قرار گیرد، تا بتوانیم با حمایت حقوقی، مسیر توسعه متوازن و عدالت‌محور شهر بندرعباس را هموار کنیم.