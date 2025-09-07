  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۵

ضرورت تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای تسریع در امر واگذاری تراکتور

وزیر جهاد کشاورزی گفت: امیدواریم امسال حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از سوی بانک عامل برای تسریع در امر واگذاری‌ تراکتور به کشاورزان اختصاص یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تولیدات ابزارآلات کشاورزی در کشور، گفت: استقبال از محصولات ایران در کشورهای مختلف مشاهده می‌شود و حتی تمایل به راه‌اندازی خط تولید با مشارکت جمهوری اسلامی ایران دارند.

وی افزود: سال گذشته پس از ۳ سال توقف، اقدام خوبی در واگذاری تراکتور به کشاورزان صورت گرفت و پیشنهاد ما برای امسال، تکرار همان شیوه سال گذشته با مشارکت ۶۰ درصدی بانک عامل و ۴۰ درصد کشاورزان است.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان از سوی بانک عامل برای تسریع در امر واگذاری‌ها اختصاص یابد.

