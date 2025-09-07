ضرورت تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای تسریع در امر واگذاری تراکتور

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تولیدات ابزارآلات کشاورزی در کشور، گفت: استقبال از محصولات ایران در کشورهای مختلف مشاهده میشود و حتی تمایل به راهاندازی خط تولید با مشارکت جمهوری اسلامی ایران دارند.
وی افزود: سال گذشته پس از ۳ سال توقف، اقدام خوبی در واگذاری تراکتور به کشاورزان صورت گرفت و پیشنهاد ما برای امسال، تکرار همان شیوه سال گذشته با مشارکت ۶۰ درصدی بانک عامل و ۴۰ درصد کشاورزان است.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان از سوی بانک عامل برای تسریع در امر واگذاریها اختصاص یابد.
