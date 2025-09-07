سرپرست جدید دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت اقتصاد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی رضا خواجه نائینی، معاون توسعه مدیریت و منابع، و دبیر هیئت مرکزی گزینش وزارت امور اقتصادی و دارایی «سید مجتبی منتظری» به عنوان سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش این وزارتخانه منصوب شد.

در این حکم خطاب به منتظری آمده است: با عنایت به تصمیمات متخذه و نظر به تخصص و تجارب جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت امور اقتصادی و دارایی» منصوب می‌شوید.

توفیق جنابعالی را در اجرای قانون گزینش کشور به ویژه وظایف مقرر در ماده ۲۷ آئین‌نامه اجرایی قانون، از خداوند سبحان مسئلت می‌نمایم.

گفتنی است منتظری پیش از این مسئولیت مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد را عهده دار بوده است.