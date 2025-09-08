نگاه «مشاور» به بلایند دیت و دعانویسی؛ روحانی سریالمان مردمی است

سجاد اسدی تهیه‌کننده فصل دوم سریال تلویزیونی «مشاور» که این شب‌ها از شبکه افق پخش می‌شود درباره روند تولید این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: سریال «مشاور» محصول مؤسسه فرهنگی هنری امام روح‌الله است. فصل اول این مجموعه به تهیه‌کنندگی سید محمدرضا حسینی و کارگردانی محمدصادق بکتاش تولید و پخش شد و در فصل جدید محمدحسین امانی کارگردانی را به عهده دارد.

وی اضافه کرد: من پیش از این، سریال «روزی روزگاری برادر» را با همکاری مؤسسه امام روح الله تهیه کرده بودم. زمانیکه این پروژه پیشنهاد شد ترجیح می‌دادم همان تیم قبلی آن را بسازند اما دوستان می‌خواستند تغییراتی در پروژه داشته باشند. در فصل اول نقش روحانی داستان را فرهاد قائمیان ایفا می‌کرد که تلاش داشتیم در فصل دوم هم بازی کند اما به دلیل تداخل در برنامه‌ها، این همکاری میسر نشد و در نهایت امیرحسین صدیق برای این نقش انتخاب شد.

اسدی با اشاره به مشاوران این پروژه اظهار کرد: عباس نعمتی از نویسندگان برخی سریال‌های تلویزیونی در فصل اول به عنوان مشاور فیلمنامه حضور داشت و این فصل هم به عنوان مشاور، تیم را همراهی می‌کند. حضور او کمک کرد تا با فیلمنامه کامل به سمت تولید برویم و هزینه‌ها را کنترل کنیم.

وی درباره انتخاب بازیگر نقش روحانی عنوان کرد: بعد از اینکه برنامه‌های قائمیان با تداخل زمانی مواجه شد تلاش کردیم بازیگری را انتخاب کنیم که گشاده رو باشد. به ویژه که می‌خواستیم روحانی مردمی را نشان دهیم. ترجیح ما این بود که شعاری کار نکنیم و یا روحانی فقط در دفترش نباشد. ما او را به محل زندگی سوژه می‌بریم تا روحانی به مردم نزدیک‌تر شود و به نوعی بیشتر در اجتماع باشد.

این تهیه کننده با اشاره به سکانس‌هایی از این مجموعه مثل بلایند دیت یا پرداختن به بهائیت که در فضای مجازی پخش شد، اظهار کرد: ترجیح ما این بود که موضوعات روز جامعه را انتخاب کنیم. یک ماه به سوژه‌ها فکر می‌کردیم. سوژه‌هایی را وارد قصه کردیم که همین الان مورد بحث است و نسبت به آنها آسیب‌ها و چالش‌هایی وجود دارد، قصه‌ای درباره دعانویسی یا بلایند دیت و حتی موضوعات سیاسی مانند بهائیت داشتیم. ماجرای بلایند دیت البته خواسته خود مؤسسه امام روح الله هم بود و از نوعی حساسیت هم برخوردار بود.

وی اضافه کرد: ما قسمتی داشتیم درباره دخترانی که با پدر و مادر مشکل دارند و دنبال این هستند که مجردی زندگی کنند و عباس نعمتی با داستانی به نام رزق حلال به آن پرداخت.

اسدی در پایان گفت: این مجموعه قبل از جنگ شروع شد اما به دلیل جنگ ۱۲ روزه کنداکتور شبکه افق تغییر کرد و پخش این برنامه هم به تأخیر افتاد و حالا مدتی است که دوباره روی آنتن می‌رود.