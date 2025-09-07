به گزارش خبرگزاری مهر، «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در ادامه سفر رسمی خود به تهران با «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، دو طرف آخرین تحولات روابط دوجانبه عراق و ایران را بررسی و بر ضرورت تقویت همکاریهای مشترک در عرصههای مختلف تأکید کردند.
همچنین مسائل منطقهای و بینالمللی مورد اهتمام دو کشور از دیگر محورهای گفتوگوهای حکیم و عراقچی بود.
حکیم با تمجید از دفاع ایران در مقابل حملات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد که بیشک پیروز این جنگ ایران است و امروز کشورهای منطقه و جهان پی به قدرت این کشور بردهاند.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه بر اهمیت تداوم هماهنگیهای سیاسی و دیپلماتیک میان بغداد و تهران برای تحقق ثبات منطقه تأکید کرد.
دو طرف همچنین بر استمرار همکاریهای امنیتی و پایبندی به توافق امنیتی عراق و ایران تأکید کردند.
نظر شما