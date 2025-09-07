  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

تأکید حکیم و عراقچی بر استمرار همکاری‌های امنیتی ایران و عراق

در دیدار رهبر جریان حکمت ملی عراق با وزیر امور خارجه بر تقویت همکاری‌های دوجانبه و پایبندی به توافق امنیتی عراق و ایران تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در ادامه سفر رسمی خود به تهران با «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دو طرف آخرین تحولات روابط دوجانبه عراق و ایران را بررسی و بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک در عرصه‌های مختلف تأکید کردند.

همچنین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام دو کشور از دیگر محورهای گفت‌وگوهای حکیم و عراقچی بود.

حکیم با تمجید از دفاع ایران در مقابل حملات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد که بی‌شک پیروز این جنگ ایران است و امروز کشورهای منطقه و جهان پی به قدرت این کشور برده‌اند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه بر اهمیت تداوم هماهنگی‌های سیاسی و دیپلماتیک میان بغداد و تهران برای تحقق ثبات منطقه تأکید کرد.

دو طرف همچنین بر استمرار همکاری‌های امنیتی و پایبندی به توافق امنیتی عراق و ایران تأکید کردند.

نفیسه عبدالهی

