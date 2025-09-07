  1. استانها
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۹

دیدار سید عمار حکیم با تولیت آستان قدس رضوی

«سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در جریان سفر خود به ایران با «حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی»، تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در جریان سفر خود به ایران با «حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی»، تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دو طرف بر اهمیت تعمیق روابط فرهنگی و مذهبی میان ایران و عراق و نقش زیارت عتبات عالیات و حرم مطهر رضوی در تقویت پیوندهای دینی و اجتماعی دو ملت تأکید کردند.

حکیم با قدردانی از خدمات آستان قدس رضوی به زائران عراقی، این همکاری‌ها را زمینه‌ساز تحکیم وحدت اسلامی و وحدت میان ملت عراق و ایران دانست.

حجت الاسلام والمسلمین مروی نیز با اشاره به مشترکات عمیق میان دو کشور، بر استمرار ارتباطات و همکاری‌های متقابل فرهنگی و مذهبی تأکید کرد.

