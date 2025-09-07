  1. استانها
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

دره‌شهر قطب تولید گل نرگس در استان ایلام است

ایلام - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر گفت: دره‌شهر قطب تولید گل نرگس در استان ایلام است.

زاهد زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره آموزشی ترویجی ویژه کاشت گل نرگس در روستای غلام‌آباد این شهرستان برگزار شد.

وی بیان کرد: این برنام به منظور ارتقای آگاهی و انتقال آخرین یافته‌های علمی به متقاضیان کاشت گل نرگس اجراو نکات فنی مربوط به انتخاب پیاز، آماده‌سازی زمین، کاشت، تغذیه و مدیریت مزرعه نرگس را تشریح شده است.

مدیر جهاد کشاورزی دره‌شهر با اشاره به جایگاه این شهرستان در تولید گل نرگس گفت: دره‌شهر مهم‌ترین شهرستان استان از نظر سطح زیرکشت و میزان تولید گل نرگس است و این محصول علاوه بر تاثیر اقتصادی، ظرفیت قابل توجهی برای جذب گردشگر دارد.

وی افزود: برنامه‌ریزی شده امسال در زمان برداشت، جشنواره گل نرگس برگزار شود و همچنین اقدامات لازم برای ثبت ملی این محصول در دست انجام است.

