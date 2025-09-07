تصرف یک منطقه دیگر در «دنیپروپتروفسک» توسط روسیه

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور در ادامه پیشروی‌های خود در «دنیپروپتروفسک» (Dnepropetrovsk)، «خوروشییه» (Khorosheye ) را تصرف کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، این رویداد با ادامه عملیات ویژه روسیه در اوکراین از سوی نیروهای واحدهای یگان شرق این کشور به انجام رسید.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: در نتیجه اقدامات فعال و قاطع واحدهای یگان شرق، شهرک «خوروشییه» در «دنیپروپتروفسک» آزاد شد.

وزارت دفاع روسیه پیشتر نیز گزارشی درباره پیشرفت عملیات نظامی ویژه و دستاوردهای کلیدی نیروهای مسلح روسیه را منتشر کرده بود.