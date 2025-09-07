به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله مهدوی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از فعالیت‌های گسترده علمی، فرهنگی و تربیتی دانشگاه خبر داد، و تاکید کرد که دانشجویان برگزیده با بهره‌گیری از برنامه‌های استانی و کشوری در مسیر آموزش و تربیت نسل آینده معلمان کشور قرار می‌گیرند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان مازندران با اشاره به برنامه‌های جاری دانشگاه گفت: به هر حال برنامه‌هایی داریم که ضمن دیدار با مسئولان صدا و سیما و برگزاری جلسات هماهنگی، تفاهم‌نامه‌هایی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی تنظیم می‌شود، در بخش دانشجویی نیز دانشجویان استان مازندران مانند سایر استان‌ها در رشته‌های اعلام شده شرکت می‌کنند و تاکنون پنج نفر در بخش‌های مختلف انتخاب شده‌اند تا در سطح کشوری حضور یابند، داوران استانی نیز این مسابقات را داوری خواهند کرد

وی در ادامه با بیان ویژگی‌های دانشگاه فرهنگیان افزود: این دانشگاه یک نهاد تربیتی است و از بدو ورود، دانشجویان، اساتید و کارکنان آن رویکردهای تربیتی و قرآنی دارند، دانشگاه با بخش‌های فرهنگی، نهاد مقام معظم رهبری، بسیج دانشجویی و کانون‌های قرآنی فعالیت‌های مستمر دارد و دروس معارف اسلامی و قرآن نیز به طور مرتب برگزار می‌شود، جشنواره‌ها و همایش‌ها به‌صورت مراکز پردیس و در سطح استان و کشور اجرا می‌شوند، نمونه‌ای از این فعالیت‌ها جشنواره اقوام و همایش‌های علمی حتی بین‌المللی است

مهدوی همچنین درباره موفقیت‌های علمی و ورزشی دانشجویان گفت: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در مسابقات سراسری و کشوری علمی و ورزشی حضوری فعال دارند و نتایج درخشانی کسب می‌کنند، براساس آمار سازمان سنجش، حدود ۴۰ درصد قبولی‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه‌های کشور از دانشجویان این دانشگاه هستند، ما با انتخاب دقیق دانشجویان بر اساس ملاک‌های علمی، اخلاقی و صلاحیت عمومی تضمین می‌کنیم که بهترین‌ها وارد دانشگاه شوند و پس از تربیت، معلمانی توانمند در اختیار جامعه قرار گیرند.

وی در پایان با تاکید بر تعهد خدمت دانشجویان گفت: دانشگاه فرهنگیان با ارائه امتیازات ویژه مانند حقوق، احتساب خدمت سربازی و امکانات رفاهی، انگیزه جذب بهترین دانشجویان را فراهم می‌کند تا کیفیت آموزش و تربیت معلمان در کشور ارتقا یابد.