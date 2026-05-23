۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

روابط عمومی‌ها باید روایت اول اتفاقات را به دست بگیرند

نکا- فرماندار نکا گفت: روابط عمومی‌ها باید با اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و به‌موقع، روایت اول اتفاقات و عملکرد دستگاه‌ها را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داودی ظهر شنبه در گردهمایی روابط عمومی‌های شهرستان نکا که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، با گرامیداشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، این حوزه را یکی از ارکان مهم آگاهی‌بخشی و تبیین واقعیت‌ها در جامعه دانست و بر نقش اثرگذار روابط عمومی‌ها در امیدآفرینی، اطلاع‌رسانی دقیق و تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه روابط عمومی صرفاً جایگاهی برای انتشار اخبار و توزیع اطلاعات نیست، افزود: روابط عمومی‌ها زبان رسای تبیین واقعیت‌ها، چشم تیزبین دستگاه‌ها و حلقه ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند و هر جا روابط عمومی از پویایی و شکوفایی لازم برخوردار نباشد، آن مجموعه در بیان واقعیت‌ها و اقناع افکار عمومی با آسیب مواجه خواهد شد.

فرماندار نکا با اشاره به شرایط دنیای امروز تصریح کرد: اکنون جهان به یک دهکده جهانی تبدیل شده و دیگر نمی‌توان منتظر ماند تا دیگران روایت‌گر وقایع و اتفاقات باشند؛ بلکه روایت اول هر اتفاقی که در ادارات و دستگاه‌ها رخ می‌دهد باید از سوی روابط عمومی‌ها به‌موقع، دقیق و شفاف اطلاع‌رسانی شود.

داودی روابط عمومی‌ها را پیش‌قراولان آگاهی‌بخشی در عرصه‌های مختلف دانست و خاطرنشان کرد: خدمات و اقدامات نظام نباید مظلوم واقع شود و لازم است دستاوردها و عملکردها به‌درستی برای مردم تبیین شود.

وی ادامه داد: رسانه‌های غربی همواره تلاش دارند حاکمیت جمهوری اسلامی را ناکارآمد جلوه دهند، در حالی که عزتی که امام خمینی(ره) برای ملت ایران به ارمغان آورد و الگوی مکتب عاشورا و قیام امام حسین(ع) در عرصه‌های بین‌المللی، همچنان الهام‌بخش ملت‌هاست.

فرماندار نکا با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و استمرار مسیر انقلاب اسلامی اظهار کرد: برای اینکه انقلاب اسلامی ماندگار بماند و دشمنان خواب تجزیه ایران را نبینند، باید در این مسیر ثابت‌قدم باشیم. شخصیت‌هایی همچون سلامی‌ها و باقری‌ها رفتند، اما نظام جمهوری اسلامی همچنان پابرجا ماند، چرا که این نظام متکی به یک فرد نیست، بلکه دارای مسیر، آرمان و چارچوب مشخصی است که استمرار خواهد داشت.

داودی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور افزود: رسانه‌های غربی اجازه نمی‌دهند مردم واقعیت‌ها را آن‌گونه که هست ببینند، از این‌رو ضروری است خودمان عملکرد و اقدامات‌مان را برای افکار عمومی تبیین کنیم.

وی خاطرنشان کرد: هر دستگاهی که فاقد پیوست رسانه‌ای باشد، مدیر آن گرفتار روزمرگی خواهد شد و رکود در حوزه اطلاع‌رسانی، امیدآفرین نخواهد بود.

فرماندار نکا امیدآفرینی واقعی، پاسخگویی بی‌وقفه و تشکیل اتاق فکر مشترک را سه مطالبه مهم در حوزه روابط عمومی‌ها برشمرد و گفت: اگر مردم گله و شکایتی دارند، باید حق را به مردم داد و از تحریف وقایع پرهیز کرد تا سرمایه اجتماعی و وفاداری مردم به نظام حفظ شود؛ در غیر این صورت، افول حاکمیت دور از انتظار نخواهد بود.

وی با اشاره به دوران پس از دفاع مقدس تصریح کرد: کشور تنها سه سال پس از پایان جنگ تحمیلی وارد مسیر سازندگی شد و امروز نیز ملت ایران با وجود همه فشارها و دشمنی‌ها، مقتدرانه در صحنه حضور دارد.

داودی با بیان اینکه دشمنان و بسیاری از کشورهای جهان امروز در برابر اقتدار ایران موضع‌گیری می‌کنند، افزود: شورای روابط عمومی‌ها باید از امروز با دلسوزی، انسجام و جدیت بیشتری وارد میدان عمل شود.

وی همچنین درباره تجمعات مردمی شبانه اظهار کرد: برخی نسبت به این اجتماعات انتقاد دارند، اما حضور مردم در صحنه، نشان‌دهنده پویایی اجتماعی و مصداق بارز اسلام سیاسی است و نباید این شور و حضور مردمی سرد و خاموش شود؛ البته در کنار آن باید مراقب بود که به کسب‌وکار و زندگی مردم آسیبی وارد نشود.

فرماندار نکا در پایان بر ضرورت اصلاح فرهنگ مصرف در جامعه تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به مدیریت مصرف و ارتقای فرهنگ عمومی شد.

