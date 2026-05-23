به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داودی ظهر شنبه در گردهمایی روابط عمومیهای شهرستان نکا که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، با گرامیداشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، این حوزه را یکی از ارکان مهم آگاهیبخشی و تبیین واقعیتها در جامعه دانست و بر نقش اثرگذار روابط عمومیها در امیدآفرینی، اطلاعرسانی دقیق و تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه روابط عمومی صرفاً جایگاهی برای انتشار اخبار و توزیع اطلاعات نیست، افزود: روابط عمومیها زبان رسای تبیین واقعیتها، چشم تیزبین دستگاهها و حلقه ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند و هر جا روابط عمومی از پویایی و شکوفایی لازم برخوردار نباشد، آن مجموعه در بیان واقعیتها و اقناع افکار عمومی با آسیب مواجه خواهد شد.
فرماندار نکا با اشاره به شرایط دنیای امروز تصریح کرد: اکنون جهان به یک دهکده جهانی تبدیل شده و دیگر نمیتوان منتظر ماند تا دیگران روایتگر وقایع و اتفاقات باشند؛ بلکه روایت اول هر اتفاقی که در ادارات و دستگاهها رخ میدهد باید از سوی روابط عمومیها بهموقع، دقیق و شفاف اطلاعرسانی شود.
داودی روابط عمومیها را پیشقراولان آگاهیبخشی در عرصههای مختلف دانست و خاطرنشان کرد: خدمات و اقدامات نظام نباید مظلوم واقع شود و لازم است دستاوردها و عملکردها بهدرستی برای مردم تبیین شود.
وی ادامه داد: رسانههای غربی همواره تلاش دارند حاکمیت جمهوری اسلامی را ناکارآمد جلوه دهند، در حالی که عزتی که امام خمینی(ره) برای ملت ایران به ارمغان آورد و الگوی مکتب عاشورا و قیام امام حسین(ع) در عرصههای بینالمللی، همچنان الهامبخش ملتهاست.
فرماندار نکا با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و استمرار مسیر انقلاب اسلامی اظهار کرد: برای اینکه انقلاب اسلامی ماندگار بماند و دشمنان خواب تجزیه ایران را نبینند، باید در این مسیر ثابتقدم باشیم. شخصیتهایی همچون سلامیها و باقریها رفتند، اما نظام جمهوری اسلامی همچنان پابرجا ماند، چرا که این نظام متکی به یک فرد نیست، بلکه دارای مسیر، آرمان و چارچوب مشخصی است که استمرار خواهد داشت.
داودی با اشاره به سخنان رئیسجمهور افزود: رسانههای غربی اجازه نمیدهند مردم واقعیتها را آنگونه که هست ببینند، از اینرو ضروری است خودمان عملکرد و اقداماتمان را برای افکار عمومی تبیین کنیم.
وی خاطرنشان کرد: هر دستگاهی که فاقد پیوست رسانهای باشد، مدیر آن گرفتار روزمرگی خواهد شد و رکود در حوزه اطلاعرسانی، امیدآفرین نخواهد بود.
فرماندار نکا امیدآفرینی واقعی، پاسخگویی بیوقفه و تشکیل اتاق فکر مشترک را سه مطالبه مهم در حوزه روابط عمومیها برشمرد و گفت: اگر مردم گله و شکایتی دارند، باید حق را به مردم داد و از تحریف وقایع پرهیز کرد تا سرمایه اجتماعی و وفاداری مردم به نظام حفظ شود؛ در غیر این صورت، افول حاکمیت دور از انتظار نخواهد بود.
وی با اشاره به دوران پس از دفاع مقدس تصریح کرد: کشور تنها سه سال پس از پایان جنگ تحمیلی وارد مسیر سازندگی شد و امروز نیز ملت ایران با وجود همه فشارها و دشمنیها، مقتدرانه در صحنه حضور دارد.
داودی با بیان اینکه دشمنان و بسیاری از کشورهای جهان امروز در برابر اقتدار ایران موضعگیری میکنند، افزود: شورای روابط عمومیها باید از امروز با دلسوزی، انسجام و جدیت بیشتری وارد میدان عمل شود.
وی همچنین درباره تجمعات مردمی شبانه اظهار کرد: برخی نسبت به این اجتماعات انتقاد دارند، اما حضور مردم در صحنه، نشاندهنده پویایی اجتماعی و مصداق بارز اسلام سیاسی است و نباید این شور و حضور مردمی سرد و خاموش شود؛ البته در کنار آن باید مراقب بود که به کسبوکار و زندگی مردم آسیبی وارد نشود.
فرماندار نکا در پایان بر ضرورت اصلاح فرهنگ مصرف در جامعه تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به مدیریت مصرف و ارتقای فرهنگ عمومی شد.
نظر شما