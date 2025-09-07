نکا الگوی پیشتاز پدافند غیرعامل در مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قمی در نشست پدافند غیرعامل نکا که عصر یکشنبه در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با اشاره به اجرای رزمایش پدافند غیرعامل استان در حوزه کشاورزی گفت: شهرستان نکا بار دیگر جایگاه پیشتاز خود را در سطح استان مازندران تثبیت کرد، این رزمایش با محوریت مقابله با مگس مدیترانه، تهدیدات زیستی و تأمین امنیت غذایی در بخش میوه و با مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و با موفقیت به انجام رسید

وی افزود: در جریان این رزمایش علاوه بر اقدامات عملیاتی، برنامه‌های آموزشی و توجیهی ویژه روستاییان برگزار شد تا سطح آگاهی عمومی نسبت به تهدیدات زیستی افزایش یابد، تجربه این رزمایش نشان داد که آموزش و آگاهی‌بخشی می‌تواند نقش کلیدی در کاهش آسیب‌ها و افزایش تاب‌آوری جامعه ایفا کند

قمی با اشاره به وضعیت زیرساختی شهرستان گفت: نکا دارای تأسیسات حساس و تحت حفاظت است و خوشبختانه تاکنون مشکل خاصی در این زمینه گزارش نشده است، در حوزه تأمین انرژی نیز موضوع دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود این روند با سرعت بیشتری دنبال شود

این مسئول مهم‌ترین چالش پیش‌روی پدافند غیرعامل را ناآگاهی عمومی دانست و بیان داشت: این ناآگاهی ناشی از آموزش‌ندیدن است و ضروری است دهیاری‌ها، مدارس و همه آحاد مردم با مسائل پدافند غیرعامل آشنا شوند.

وی با تشبیه پدافند به واکسینه کردن کشور در برابر تهدیدات گفت: نکا در ارزیابی‌های استانی یکی از شهرستان‌های پیشرو در این حوزه به شمار می‌رود، همچنین بر ضرورت تفکیک میان بحران و پدافند غیرعامل تاکید کرد و افزود: پدافند شامل مجموعه اقداماتی است که بدون نیاز به جنگ و سلاح، از بروز تهدیدات و آسیب‌ها جلوگیری می‌کند و افزایش تاب‌آوری کشور در برابر تهدیدات نیازمند نظم، برنامه‌ریزی مستمر و پایبندی به الزامات پدافند غیرعامل است