به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داودی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به شرایط اخیر، اظهار داشت: تحولات ناشی از این جنگ را میتوان در امتداد تجربه دوران دفاع مقدس ارزیابی کرد؛ دورانی که بار دیگر نشان داد فشارهای بیرونی نهتنها موجب تضعیف کشور نشد، بلکه زمینهساز تقویت انسجام ملی و ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود شد.
وی افزود: دشمن با هدف براندازی و تسلط بر چاههای نفتی و منابع کشور وارد عرصه شد، اما به واسطه وحدت و همبستگی ملی مردم، در تحقق اهداف خود ناکام ماند.
فرماندار نکا با تأکید بر اینکه تنها مسیر عزت و اقتدار کشور، مقاومت است، گفت: این روزها جلوههایی از حماسه مردمی در سطح جامعه مشاهده میشود و روحیه مقاومت که برگرفته از آموزههای امام راحل است، همچنان در میان مردم جاری و مشهود است. در شرایط کنونی، انسجام، استقامت و همبستگی ملی بیش از پیش تقویت شده است.
داودی تصریح کرد: در شرایط جنگی، بروز برخی مسائل و اتفاقات دور از انتظار نیست، اما ضروری است از تبدیل فضای حماسی جامعه به فضای نارضایتی جلوگیری شود؛ چراکه ممکن است برخی سودجویان و محتکران در این فضا به دنبال سوءاستفاده باشند. حضور مردم در صحنه برای حمایت از کشور و نیروهای مسلح، نیازمند صیانت از این فضای همدلی و انسجام است.
این مقام مسئول با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: در حوزه تنظیم بازار، کلیه دستگاههای ذیربط باید نظارت بر وضعیت معیشتی مردم را به عنوان یک اولویت اساسی و مستمر در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: مدیران دستگاههای اجرایی باید همگام با مردم در صحنه حضور داشته و نسبت به مسائل و مطالبات جامعه با روحیه مسئولیتپذیری عمل کنند.
فرماندار نکا با اشاره به وضعیت پشتیبانی شهرستان گفت: روند پشتیبانی در شهرستان مطلوب ارزیابی میشود و لازم است این روند با جدیت و قوت ادامه یابد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات حوزه آموزش اظهار داشت: در راستای تحقق عدالت آموزشی، اقدامات مؤثری صورت گرفته و روند توسعه و نوسازی فضاهای آموزشی در شهرستان نکا شتاب مناسبی داشته است.
داودی در پایان با اشاره به برنامههای توسعهای شهرستان بیان کرد: استقرار شهر هوشمند در نکا در دستور کار قرار دارد و در صورت تحقق، امکان تجمیع و تحلیل دادهها در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، آموزش، ورزش، اقتصاد و معیشت فراهم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد : با همکاری یکی از دانشگاههای معتبر، شهرستان نکا به عنوان پایلوت اجرای طرح شهر هوشمند انتخاب شده است. همچنین با توجه به ماهیت جنگهای نوین و نقش فناوریهای پیشرفته، بهرهگیری از تکنولوژیهای روز میتواند زمینهساز شکلگیری ساختارهای کارآمد در شهرستان باشد.
