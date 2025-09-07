به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی، عصر یکشنبه در جلسه‌ای که با حضور مدیران و فعالان اقتصادی استان برگزار شد، بر اولویت‌های مهم دولت در حوزه اقتصادی تأکید کرد.

وی در این نشست با اشاره به چالش‌های گذشته و کم‌توجهی‌ها به بخش تولید در استان، گفت: دولت به‌طور جدی قصد دارد با حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، زمینه‌های رشد و توسعه پایدار اقتصادی را در گلستان فراهم کند.

استاندار گلستان گفت: ایجاد شرایط امن برای سرمایه‌گذاری و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای تولید، از اولویت‌های اصلی برنامه‌های اقتصادی استان است. ما به‌دنبال ایجاد بستری هستیم که تولیدکنندگان در آن احساس امنیت کنند و بتوانند با اطمینان بیشتری فعالیت‌های خود را گسترش دهند.

وی در ادامه تأکید کرد: در سال‌های اخیر بخش تولید دچار مشکلات و چالش‌هایی بوده است که دولت در نظر دارد با همکاری بخش خصوصی و حمایت از این بخش، این مشکلات را برطرف کرده و شرایط بهتری را برای رشد اقتصادی فراهم سازد.

طهماسبی همچنین اظهار کرد: توسعه صنایع کوچک و متوسط، افزایش تولید داخلی و استفاده از ظرفیت‌های بومی استان، از جمله اهداف مهم این برنامه‌ها هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت در سال‌های آینده، از فراهم کردن فرصت‌های شغلی جدید برای جوانان استان سخن گفت.

استاندار گلستان از تمامی مدیران و فعالان اقتصادی استان خواست تا با همکاری و همفکری در راستای تحقق اهداف اقتصادی استان قدم بردارند و دولت را در تحقق برنامه‌های خود همراهی کنند.

‌