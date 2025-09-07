خراسان جنوبی سرزمین ناشناخته های بی بدیل حوزه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر یکشنبه در مراسم رونمایی از بزرگترین فرش تصویری تاریخی در باغ اکبریه اشاره به جایگاه ویژه خراسان جنوبی در حوزه آثار تاریخی و طبیعی، گفت: در این استان بیش از ۲۶۰۰ اثر میراثی شناسایی شده، بیش از ۱۰۵۰ اثر به ثبت ملی رسیده و بیش از ۱۰ اثر نیز در فهرست جهانی ثبت شده است.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی در مسیر تردد هفت استان کشور به سمت بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) قرار دارد، افزود: این استان ظرفیتهای متنوعی در حوزه گردشگری فرهنگی، طبیعی و مذهبی دارد.
وی تأکید کرد از جمله پهناورترین کویر ایران برای کویرنوردی و همچنین بهترین موقعیت جغرافیایی در غرب آسیا برای رصد آسمان شب در این منطقه فراهم است.
هاشمی با اشاره به جاذبههای طبیعی منحصر به فرد استان خاطرنشان کرد: در منطقه دیگ رستم بین طبس و کرمان، شرایطی کمنظیر وجود دارد که در یک زمین هم شالی کشت میشود، هم پرتقال تولید میشود و هم نخل خرما رشد میکند؛ چنین پدیدهای در کشور بینظیر است و میتواند به جذب گردشگر کمک شایانی کند.
استاندار خراسان جنوبی صنعت گردشگری را پس از نفت دومین صنعت درآمدزای زودبازده دانست و اظهار کرد: این استان به رغم ظرفیتهای بالا هنوز برای بسیاری ناشناخته است، از همین رو در تلاشیم با همکاری رسانه ملی، خراسان جنوبی را بهطور شایسته معرفی کنیم.
وی ادامه داد: امسال در بیش از ۵۰ نقطه استان نمایشگاههای مختلف برگزار شد که خوشبختانه نسبت به نوروز سال گذشته شاهد کاهش آمار تصادفات و فوتیها در مسیرهای ارتباطی بودیم.
هاشمی با بیان اینکه ۳۹ درصد اعتبارات ادارهکل میراث فرهنگی در استان افزایش یافته است، از لزوم توجه به توسعه بومگردی و تأمین تسهیلات برای فعالان گردشگری سخن گفت و افزود: یکی از مطالبات مهم استان، بازگرداندن برخی مساجد به فهرست بررسی ثبت جهانی و همچنین تبدیل نمایندگیهای میراث فرهنگی در شهرستانها به ادارههای مستقل است.
وی همچنین از انعقاد تفاهمنامه با معادن استان برای استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی آنها در توسعه زیرساختهای گردشگری خبر داد و گفت: جشنوارهها میتوانند علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، بستری برای معرفی ظرفیتهای استان فراهم کنند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به امنیت و وحدت در استان، تصریح کرد: خراسان جنوبی با وجود ۳۸۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، به عنوان چهارمین استان امن کشور در حوزه سرمایهگذاری معرفی شده است. همچنین این استان پایلوت وحدت و انسجام میان اهل سنت و اهل تشیع بوده و همایشها و نمایشگاههای مشترکی در این زمینه برگزار شده است.
هاشمی در پایان تأکید کرد: توسعه گردشگری و معرفی فرصتهای خراسان جنوبی نیازمند حمایت ملی است و امیدواریم با همدلی و تلاش جمعی شاهد شکوفایی بیشتر این ظرفیتها باشیم.
