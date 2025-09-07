تصادف زنجیره ای در محور ماسوله به ماکلوان؛ ۴ نفر مصدوم شدند

مسعود فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رأس ساعت ۱۹ امروز وقوع تصادف زنجیرهای در محور ماکلوان به ماسوله به مرکز اورژانس ۱۱۵ اطلاع داده شد.
وی افزود: تیمهای امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند در این حادثه پنج دستگاه خودرو با یکدیگر برخورد کردند که بر اثر آن چهار نفر مصدوم شدند.
فتوحی تصریح کرد: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، جهت ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) فومن منتقل شدند.
وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، نکات ایمنی را رعایت کنند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود.
نظر شما