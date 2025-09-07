  1. استانها
  2. گیلان
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۵۳

تصادف زنجیره ای در محور ماسوله به ماکلوان؛ ۴ نفر مصدوم شدند

فومن- سرپرست اورژانس ۱۱۵ فومن گفت: تصادف زنجیره‌ای پنج خودرو در محور ماکلوان به ماسوله چهار مصدوم برجا گذاشت.

مسعود فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رأس ساعت ۱۹ امروز وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور ماکلوان به ماسوله به مرکز اورژانس ۱۱۵ اطلاع داده شد.

وی افزود: تیم‌های امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند در این حادثه پنج دستگاه خودرو با یکدیگر برخورد کردند که بر اثر آن چهار نفر مصدوم شدند.

فتوحی تصریح کرد: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، جهت ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) فومن منتقل شدند.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، نکات ایمنی را رعایت کنند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود.

