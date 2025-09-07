یک کشته و یک مصدوم بر اثر تصادف در بزرگراه شهید صیاد شیرازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد: حوالی ساعت ۰۰:۳۰ بامداد، در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید صیاد شیرازی، پس از خروجی پاسداران و نرسیده به خیابان موسوی، یک سانحه مرگبار رانندگی شدید رخ داد.

وی در ادامه افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه کارشناسان حاضر در محل، یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ به علت عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه، با یک دستگاه پراید که در مسیر خود در حال حرکت بود برخورد می کند.در پی این برخورد، هر دو خودرو از مسیر اصلی منحرف شدند؛ پراید در حاشیه راه واژگون شد و پژو پس از چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در جهت مخالف متوقف شد.

سرهنگ جوانبخت در ادامه افزود: متأسفانه در پی این حادثه سرنشین پراید (خانم حدوداً ۴۰ ساله) در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان باخت. و راننده سواری پراید نیز مجروح شد و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در پایان یادآور شد: عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه یکی از عوامل اصلی بروز تصادفات منجر به فوت در معابر شهری و بزرگراه‌هاست. رانندگان موظف‌اند با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ تمرکز کامل و توجه به شرایط راه، از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند. هر لحظه غفلت یا بی‌احتیاطی می‌تواند جان خود راننده، سرنشینان و سایر کاربران راه را به خطر بیندازد.

پلیس راهور از تمامی رانندگان درخواست می‌کند که مسئولیت‌پذیرانه رانندگی کنند و ایمنی را در اولویت قرار دهند.