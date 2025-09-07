https://mehrnews.com/x38XLN ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۵ کد خبر 6582943 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۵ تصاویری از ماه گرفتگی در آسمان مشهد مشهد - در این فیلم تصاویری از پدیده ماه گرفتگی در آسمان مشهد مقدس را مشاهده می کنید. دریافت 8 MB کد خبر 6582943 کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از ماه گرفتگی در آسمان حرم مطهر امام رضا(ع) ماه گرفتگی در آسمان قزوین اقامه نماز آیات هم زمان با وقوع پدیده ماه گرفتگی در حرم مطهر رضا(ع) طولانیترین خسوف قرن در آسمان ایران رؤیت شد اقامه نماز آیات برای طولانی ترین ماه گرفتگی قرن در حرم امام رضا(ع) برچسبها پدیده ماه گرفتگی مشهد خسوف
