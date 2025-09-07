سه مصدوم بر اثر تصادف در جاده خورموج به کنگان

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل جعفری یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی دریافت گزارش از مرکز کنترل عملیات هلال احمر استان مبنی بر وقوع حادثه برخورد ۲ موتورسیکلت با خودرو نیسان در ۲ کیلومتری خورموج به کنگان بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه جاده‌ای زرگری به محل سانحه اعزام شد.

رئیس هلال احمر شهرستان دشتی افزود: این حادثه سه مصدوم به همراه داشت که پس از ارزیابی و ایمن سازی صحنه و اقدامات اولیه درمانی یک مصدوم توسط هلال احمر و دو مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به بیمارستان زینبیه خورموج انتقال داده شدند.