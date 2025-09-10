وعده استاندار لرستان برای اجرای پروژه ریلی بروجرد

سید سعید شاهرخی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهرستان بروجرد نیازمند توجه ویژه است، در این راستا بروجرد نیز مانند دیگر شهرستان‌ها، در برنامه توسعه‌ای لرستان باتوجه‌به ظرفیت‌هایی که دارد، ویژه دیده شده است.

وی با بیان اینکه کارهایی را در بروجرد دنبال می‌کنیم که برای این شهرستان تاریخی و تکرارنشدنی است، عنوان کرد: در این راستا در پروژه راه‌آهن دورود - خرم‌آباد - پلدختر - اندیمشک، بخش دورود - بروجرد و ملایر آن مغفول مانده است که با احداث این خط ریلی، شبکه راه‌آهن شمال و غرب کشور کامل می‌شود و به آن متصل می‌شود.

استاندار لرستان با اشاره به اهمیت پروژه ریلی دورود - بروجرد - ملایر، عنوان کرد: در این راستا همه پروژه ریلی دورود - خرم‌آباد - پلدختر - اندیمشک و دورود - بروجرد - ملایر، در قالب یک پروژه و با هم دیده شده است.

شاهرخی، ادامه داد: باهمت «گودرزی» نماینده مردم بروجرد در مجلس و همچنین «بازوند» معاون وزیر راه و شهرسازی، مصمم هستیم که این پروژه ریلی بروجرد را احداث کنیم، ممکن است احداث این پروژه زمان ببرد، اما فعالیت در آن را باقوت شروع کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر پروژه ریلی لرستان در ۳۵ نقطه فعال است که مسیر بروجرد هم به آن اضافه شده است.

استاندار لرستان، گفت: بروجرد یک‌بار در طول تاریخ صاحب راه‌آهن می‌شود و آن هم الان است.