به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور با انتقاد از وضعیت نامطلوب محور میدان دفاع مقدس تا میدان شهید نامجو بندرعباس، به متولیان امر فرصت دوهفته‌ای داد تا برای ساماندهی این محور برنامه‌ریزی کنند.

وی گسترش فضای سبز و توسعه پارک‌های ورودی شهر بندرعباس را نیز به عنوان یک تکلیف برای شهرداری بندرعباس اعلام کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در این نشست بر اهمیت حفظ سیمای شهری و زیست‌محیطی محورهای ورودی استان تأکید کرد و خواستار تقسیم وظایف و برنامه‌ریزی جامع برای پاکسازی و مدیریت پسماند در این محدوده شد.

وی همچنین برای دهیاری‌های چهچکور و آبشورک ضرب الاجل تعیین کرد تا هر چه سریع‌تر نسبت به جمع آوری زباله‌های رها شده اطراف این دو روستا اقدام کنند.

صادقی پور با بیان اینکه محور بندرعباس به سمت میدان شهید نامجو به دلیل انباشت گسترده زباله، نخاله‌های ساختمانی و لاستیک‌های فرسوده، چهره‌ای نامطلوب یافته، هشدار داد: این وضعیت علاوه بر ایجاد نارضایتی در میان شهروندان و گردشگران، پتانسیل ایجاد لارو پشه آئدس را دارد و سیمای زیبای استان هرمزگان را تحت تأثیر منفی قرار داده است.

وی با اشاره به اقدامات موقت گذشته، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات کوتاه‌مدت، تداوم لازم در پاکسازی مشاهده نمی‌شود و وضعیت همچنان نابسامان است. دپوی نخاله و لاستیک‌های فرسوده، بستر مناسبی برای رشد ناقلان بیماری است.

این مقام مسئول با ابراز تأسف از وضعیت موجود گفت: وقتی از این مسیر عبور می‌کنم، شرمنده می‌شوم از این حجم از بی‌توجهی به محیط زیست. این وضعیت باید به سرعت و با جدیت رفع شود. ما نمی‌خواهیم فقط شعار بدهیم؛ انتظار داریم هر هفته گزارش اقدامات ارائه شود. وی افزود: این معضل در همه محورها ورودی به بندرعباس نیز مشاهده می‌شود که نیازمند همکاری جدی همه دستگاه‌ها و مردم است.